День Независимости Украины

Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 04.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климпуш-Цинцадзе: Мы в НАТО просителем не идем, а являемся партнерами
Климпуш-Цинцадзе: Мы в НАТО просителем не идем, а являемся партнерами
Новости: Рада приняла в первом чтении проект закона о статусе украинского языка
Рада приняла в первом чтении проект закона о статусе украинского языка
Новости: Макгрегор может вернуться в бокс ради реванша с Мейвезером
Макгрегор может вернуться в бокс ради реванша с Мейвезером
Новости: День учителя 2018: когда отмечают праздник всех педагогов
День учителя 2018: когда отмечают праздник всех педагогов

Ушел из жизни выдающийся физик Леон Ледерман

Леон Ледерман
10:46 Сегодня Телеграф
www.unian.net
Фото: www.runyweb.com

Новости науки: Ученый продал полученную Нобелевскую премию, чтоб оплатить свое лечение.

В США скончался выдающийся физик, лауреат Нобелевской премии Леон Ледерман. Как сообщили на портале Национальной ускорительной лаборатории имени Ферми, ученый умер в доме престарелых в возрасте 96 лет.

Ледерман является сыном еврейских иммигрантов из Украины (отец ученого родом из Киева, а мать - из Одессы). Закончив нью-йоркский колледж, в 1943 физик отправился на фронта Второй мировой войны.

А после ее окончания вернулся в Нью-Йорк и поступил в Колумбийский университет, где в 1958 году защитил звание профессора.

В 1988 году Ледерман получил Нобелевскую премию за открытие одного из типов частиц нейтрино. Однако в 2015 продал медаль на аукционе за 765 тысяч долларов, чтоб оплатить расходы на лечение - ученый страдал от прогрессирующей деменции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Альманах 2018, Леон Ледерман, Умер, Физик, Физик Леон Ледерман.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Названы лауреаты Нобелевской премии по химии Обнаружен новый объект за Плутоном Ученые утверждают, что полет на Марс опасен

Последние новости

Медики назвали продукт, который подарит долголетие Дубль Гризманна помог Атлетико обыграть Брюгге в Лиге чемпионов (Видео) Стюардесса завоевала титул "Мисс Шотландия" и вернулась на работу (Фото)
Сегодня читают
01 В Крыму часть Керченского моста обрушилась в воду
02 У РФ нет сил провести десантную операцию в Азовском море
03 Рева рассказал, кто из украинцев не получит субсидию
04 Исследователи обнаружили жизнь на глубине 600 метров под землей
05 Уже в этом году можно будет добраться из Киева в "Борисполь" всего за 35 минут
Новости сегодня
17:25 Промоутер: Усик пойдет на азиатский рынок
17:11 Сенат США единодушно принял резолюцию о Голодоморе в Украине
17:02 Интер в гостях переиграл ПСВ в Лиге чемпионов (Видео)
17:00 "Укрпошта" погасила свои долги перед ВБР
16:58 Определена команда недели в Лиге чемпионов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике Украины
Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике Украины
Новости: За 13 лет в Украине погибли в ДТП десятки тысяч человек
За 13 лет в Украине погибли в ДТП десятки тысяч человек
Новости: В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
Новости: Телохранитель Тупака Шакура утверждает что певец жив
Телохранитель Тупака Шакура утверждает что певец жив
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь