Ученые нашли модель для улучшения поисков внеземной жизни

Может ли во Вселенной существовать другая планета с обществом, находящемся на том же уровне технологического развития, что и наше? Чтобы выяснить это, ученый Клаудио Гримальди из EPFL в сотрудничестве с Калифорнийским университетом в Беркли разработал статистическую модель, предоставляющую исследователям новый инструмент для поиска сигналов, которые могут быть испущены внеземным сообществом.

С конца 1950-х было проведено несколько проектов по поиску внеземного разума — в основном в США. Идея заключалась в том, что развитая цивилизация на другой планете может генерировать электромагнитные сигналы, а ученые на Земле могут поймать эти сигналы при помощи новейших высокопроизводительных радиотелескопов.

Несмотря на серьезный прогресс в радиоастрономии и компьютерных технологиях, ни один из этих проектов не дал конкретных результатов. Некоторые сигналы без определенного источника записали в 1977 году как сигналы Wow!, но ни один из них не повторялся или не был достаточно достоверен, чтобы его можно было отнести к инопланетной жизни.

Сегодня разрабатывают более изощренные инструменты — вроде гигантского радиотелескопа Square Kilometre Array в Южной Африке и Австралии, а также программы Breakthrough Listen, объявленной российским предпринимателем Юрием Мильнером. Она нацелена на покрытие участка неба в десять раз больше, чем в предыдущих исследованиях. Этот участок будут сканировать на более широком спектре частот. Мильнер намеревается за десять лет вложить в инициативу 100 миллионов долларов.

"На самом деле расширение поиска до таких величин только незначительно повышает наши шансы что-то обнаружить. И если мы даже тогда не зарегистрируем никаких сигналов, все равно не сможем с уверенностью заключить, что больше нигде нет жизни", — говорит Гримальди.

Преимущество статистической модели Гримальди заключается в том, что она позволяет ученым интерпретировать как успех, так и неудачу в регистрации сигналов на различных расстояниях от Земли. Его модель использует теорему Байеса для вычисления остаточной вероятности регистрации сигнала в пределах определенного радиуса вокруг нашей планеты.

Например, даже если в радиусе тысячи световых лет не зарегистрировано сигнала, все еще существует более 10 процентов вероятности того, что Земля находится в пределах сотен подобных сигналов из других мест в Галактике, но наши радиотелескопы просто недостаточно мощны, чтобы их поймать. Однако эта вероятность возрастает почти до 100 процентов в случае обнаружения даже одного сигнала в радиусе тысячи световых лет. В таком случае мы можем быть почти уверены в том, что Галактика наполнена жизнью.

Учитывая другие параметры вроде размера Млечного Пути и того, как близко друг к другу расположены звезды, Гримальди предполагает, что вероятность регистрации сигнала очень мала в радиусе 40 тысяч световых лет. Другими словами, если на этом расстоянии от Земли не будет зарегистрировано сигналов, мы сможем сделать вывод, что в Галактике нет другой цивилизации с тем же уровнем развития. Пока у ученых была возможность искать сигналы в радиусе всего 40 световых лет. При этом стоит учитывать то, что в Млечном Пути могут находиться цивилизации с более низким уровнем развития или, наоборот, более развитые, но следующие по иной технологической траектории.