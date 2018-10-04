Ученые доказали, что отцы с высоким уровнем кортизола больше заботятся о ребенке

Влияние гормонов на поведение молодой матери и ее отношение к ребенку изучено довольно хорошо. Однако исследований на отцах с целью определить какие-нибудь корреляции между уровнем гормонов и поведением проводилось не так много. Одно из них принадлежит команде исследователей из Университета Нотр-Дам в США. Ученые решили измерить концентрацию гормонов кортизола и тестостерона в крови молодых отцов, чтобы затем отследить, влияет ли это как-то на дальнейшее взаимодействие мужчин с их детьми.

Гормон кортизол выделяется корой надпочечников под воздействием одного из гормонов гипофиза. Он регулирует углеводный обмен организма, а также играет важную роль в физиологии стрессовых состояний организма. Например, когда у человека вырабатывается адреналин, кортизол возвращает организм к нормальному состоянию, как только условия станут привычными. Кортизол еще называют гормоном стресса. У беременных его уровень в норме повышен. Тестостерон же — основной мужской половой гормон. Он влияет на процесс производства сперматозоидов, развитие мышечной ткани и многое другое.

Исследователи взяли образцы крови у 298 мужчин в первые дни после появления их ребенка на свет. Среди участников исследования были как многодетные отцы, так и те, у кого это был первый ребенок. Проанализировав образцы и отследив поведение мужчин в течение четырех месяцев после рождения детей, ученые увидели, что те испытуемые, у которых уровень кортизола повышался, когда они держали своего отпрыска на руках, впоследствии больше заботились о нем. Также ученые отметили, что отцы с более низким уровнем тестостерона на второй день рождения ребенка были сильнее вовлечены в уход за ним позже.

Как объясняет один из авторов исследования, повышенный уровень кортизола в крови у молодых отцов был вполне ожидаемым, ведь они испытывают стресс. Однако до тех пор, пока это состояние не перешло в хроническую форму, повышенный уровень кортизола дает только преимущества. Он делает мужчину, равно как и женщину, склонным к более быстрому реагированию на сигналы их детей, иногда свидетельствующие о голоде или недомогании.