На МКС будут растить марихуану
Новости науки: Эксперимент должен показать, как микрогравитация может улучшить культивирование растений в медицинских целях.
Американская компания Space Tango отправит на Международную космическую станцию (МКС) ростки конопли, чтобы узнать, как микрогравитация влияет на рост этих растений. Об этом сообщает издание TechCrunch.
Компания Space Tango основана в 2014 году. Она занимается изучением изменений, которые происходят в различных растениях, например в катарантусе, при микрогравитации. Сейчас специалисты собираются отправить ростки марихуаны на МКС из-за ее медицинской значимости. К примеру, в июле ученым удалось почти в три раза увеличить срок жизни лабораторных мышей, страдающих раком поджелудочной железы, с помощью комбинации химиотерапии и каннабидиола.
У компании есть две микролаборатории на МКС, которые она использует для того, чтобы предоставлять возможность клиентам — в лице университетов или других компаний — ставить собственные опыты. Ежегодно она делает шесть поставок. Для этого инженеры разработали специальные контейнеры под названием TangoLab, которые поделены на отсеки для каждого клиента. Ростки конопли отправятся в маленькой "чистой" лаборатории размером с микроволновую печь.
По словам одного из основателей компании Криса Кимеля (Kris Kimel), ученые хотят посмотреть, как изменятся свойства и рост разных видов растений в условиях, при которых на них не будет действовать сила гравитации. После того как зачатки прорастут, исследователи планируют вернуть выращенные образцы на Землю и провести генетический анализ.
Специалист Space Tango Джо Чэппелл (Joe Chappell) уверен, что подвергнутые "стрессу" растения "высвобождаются из генетического резервуара" и производят соединения, позволяющие им адаптироваться к новой среде. По его мнению, это может привести к новым открытиям в фармакологии.
В июне Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США впервые разрешило применение лекарственного препарата на основе одного из каннабиноидов, содержащихся в конопле. Он предназначен для пациентов с тяжелыми формами эпилепсии. Средство может выйти на американский рынок осенью 2018 года.