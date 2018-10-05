День Независимости Украины

Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 05.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Землетрясения и цунами в Индонезии: Число жертв превысило 1,5 тысяч
Землетрясения и цунами в Индонезии: Число жертв превысило 1,5 тысяч
Новости: Эстония готова передать свои кибермощности в распоряжение НАТО
Эстония готова передать свои кибермощности в распоряжение НАТО
Новости: Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
Новости: На МКС будут растить марихуану
На МКС будут растить марихуану

На МКС будут растить марихуану

Ракета
05:00 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: Скриншот

Новости науки: Эксперимент должен показать, как микрогравитация может улучшить культивирование растений в медицинских целях.

Американская компания Space Tango отправит на Международную космическую станцию (МКС) ростки конопли, чтобы узнать, как микрогравитация влияет на рост этих растений. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Компания Space Tango основана в 2014 году. Она занимается изучением изменений, которые происходят в различных растениях, например в катарантусе, при микрогравитации. Сейчас специалисты собираются отправить ростки марихуаны на МКС из-за ее медицинской значимости. К примеру, в июле ученым удалось почти в три раза увеличить срок жизни лабораторных мышей, страдающих раком поджелудочной железы, с помощью комбинации химиотерапии и каннабидиола.

У компании есть две микролаборатории на МКС, которые она использует для того, чтобы предоставлять возможность клиентам — в лице университетов или других компаний — ставить собственные опыты. Ежегодно она делает шесть поставок. Для этого инженеры разработали специальные контейнеры под названием TangoLab, которые поделены на отсеки для каждого клиента. Ростки конопли отправятся в маленькой "чистой" лаборатории размером с микроволновую печь.

По словам одного из основателей компании Криса Кимеля (Kris Kimel), ученые хотят посмотреть, как изменятся свойства и рост разных видов растений в условиях, при которых на них не будет действовать сила гравитации. После того как зачатки прорастут, исследователи планируют вернуть выращенные образцы на Землю и провести генетический анализ.

Специалист Space Tango Джо Чэппелл (Joe Chappell) уверен, что подвергнутые "стрессу" растения "высвобождаются из генетического резервуара" и производят соединения, позволяющие им адаптироваться к новой среде. По его мнению, это может привести к новым открытиям в фармакологии.

В июне Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США впервые разрешило применение лекарственного препарата на основе одного из каннабиноидов, содержащихся в конопле. Он предназначен для пациентов с тяжелыми формами эпилепсии. Средство может выйти на американский рынок осенью 2018 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Space Tango, Космос, Марихуана, Микрогравитация, МКС.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Исследователи обнаружили жизнь на глубине 600 метров под землей Ученые нашли необычные "звезды-пришельцы" в Млечном Пути Ученые открыли новый объект за Плутоном

Последние новости

Бокс. Украинец Сиренко сразится с аргентинцем Росси Злободневная сатира: Когда классические полотна встречаются с интернет-мемами Простые и эффективные средства от простуды и гриппа
Сегодня читают
01 Яблонец - Динамо 2:2 события матча (Видео)
02 Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
03 Ворскла - Спортинг 1:2 события матча (Видео)
04 Брэд Питт показался на публике с новой девушкой
05 Уайлдер - Фьюри: боксеры едва не подрались в Лос-Анджелесе (Видео)
06 Яблонец - Динамо: стали известны стартовые составы команд
Новости сегодня
07:20 Гороскоп на сегодня, 5 октября: все знаки Зодиака
07:19 Крутая подборка свежих снимков, которые подарят пятничное настроение
06:55 Вице-президент США обвинил Китай в попытке повлиять на выборы
06:40 Меркель: Мы должны побудить Палестину сесть за стол переговоров
06:31 Линарес и Бронер определят претендента на титул WBC
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Кибератаки: Канада может ввести санкции против России
Кибератаки: Канада может ввести санкции против России
Новости: Сущенку позволили встретиться с женой и дочерью
Сущенку позволили встретиться с женой и дочерью
Новости: В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
Новости: День учителя 2018: интересные идеи подарков для педагогов
День учителя 2018: интересные идеи подарков для педагогов
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь