День Независимости Украины

Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 05.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Землетрясения и цунами в Индонезии: Число жертв превысило 1,5 тысяч
Землетрясения и цунами в Индонезии: Число жертв превысило 1,5 тысяч
Новости: Эстония готова передать свои кибермощности в распоряжение НАТО
Эстония готова передать свои кибермощности в распоряжение НАТО
Новости: Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
Новости: На МКС будут растить марихуану
На МКС будут растить марихуану

В Японии обсудят проект по генному "редактированию" эмбриона человека

В Японии предложили разрешить изменять гены эмбрионов человека.
06:30 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: pixabay

Новости науки: В Японии предложили разрешить изменять гены эмбрионов человека.

Экспертная комиссия представителей министерств здравоохранения и науки Японии предложила проект правил, которые позволили бы изменение генов человеческих эмбрионов на ранних стадиях развития. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию издания Nature.

Предложенный проект позволяет модифицировать гены эмбрионов в научных целях и накладывает ограничения на вмешательство в эмбрион в репродуктивных целях, однако юридического запрета на это не предполагается. Данный проект со следующего месяца будет открыт для общественного обсуждения и, в случае одобрения, вступит в силу в первой половине следующего года.

Специалист по биоэтике Тетсуя Ишии из университета Хоккайдо отмечает, что обнародование проекта правил означает, что Япония начинает менять нейтральную позицию по генной модификации человека и поощряет научные исследования в этой сфере. Манипуляции с ДНК эмбрионов могут открыть множество новой информации о раннем развитии человека. Кроме того, ученые надеются, что в будущем это может помочь справиться с генетическими мутациями, которые приводят к наследственным заболеваниям.

Во многих странах мира подобные исследования запрещены, ведь специалисты по этике и другие исследователи уверены, что подобные манипуляции могут проводиться не только в медицинских целях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Генная инженерия, Гены, Эмбрион, Япония.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Исследователи обнаружили жизнь на глубине 600 метров под землей Ученые нашли необычные "звезды-пришельцы" в Млечном Пути Ученые открыли новый объект за Плутоном

Последние новости

Простые и эффективные средства от простуды и гриппа Головкин получил нового соперника Символ исчезнувшей страны: Trabant - история взлета и падения "народного авто" ГДР
Сегодня читают
01 Яблонец - Динамо 2:2 события матча (Видео)
02 Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
03 Ворскла - Спортинг 1:2 события матча (Видео)
04 Брэд Питт показался на публике с новой девушкой
05 Уайлдер - Фьюри: боксеры едва не подрались в Лос-Анджелесе (Видео)
06 Яблонец - Динамо: стали известны стартовые составы команд
Новости сегодня
07:19 Крутая подборка свежих снимков, которые подарят пятничное настроение
06:55 Вице-президент США обвинил Китай в попытке повлиять на выборы
06:40 Меркель: Мы должны побудить Палестину сесть за стол переговоров
06:31 Линарес и Бронер определят претендента на титул WBC
06:21 Индонезия откладывает закупку у РФ истребителей из-за риска попасть под санкции
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Кибератаки: Канада может ввести санкции против России
Кибератаки: Канада может ввести санкции против России
Новости: Сущенку позволили встретиться с женой и дочерью
Сущенку позволили встретиться с женой и дочерью
Новости: В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
Новости: День учителя 2018: интересные идеи подарков для педагогов
День учителя 2018: интересные идеи подарков для педагогов
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь