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Ученые обнаружили во Вселенной слияние сверхмассивных черных дыр

Слияние сверхмассивных черных дыр
08:50 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: скриншот из видео

Новости науки: Сверхмассивные черные дыры обладают массой в миллиард Солнц.

Ученым удалось смоделировать процесс слияния сверхмассивных черных дыр на основе полученных данных из наблюдений за подобными объектами. Новая модель помогла исследователям лучше понять последствия, которые происходят при таких жутко впечатляющих событиях, а именно испускаемом излучении в различных диапазонах.

Сверхмассивные черные дыры обладают массой в миллиард Солнц, и когда такие два объекта сталкиваются, высвобождается неописуемое количество энергии. Однако увидеть в оптические приборы такое событие невозможно. Впервые компьютерная модель, учитывающая физические эффекты Общей теории относительности Эйнштейна, показывает, что газ в таких системах будет светиться преимущественно в рентгеновском диапазоне.

Ученые недавно смогли обнаружить гравитационные волны, которые производят сталкивающиеся сверхмассивные черные дыры– при помощи гравитационно-волновой обсерватории Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) Национального научного фонда США, однако столкновения сверхмассивных черных дыр обнаружить сложнее из-за мешающего действия таких шумов, характерных для Земли, как сейсмические вибрации и изменения гравитационного поля при возмущениях атмосферы.

На полученном видео был смоделирован процесс слияния таких космических объектов, когда они сближаются на расстояние в 40 собственных орбит. На видео видно, как черные дыры начинают "смертельный танец", который можно увидеть лишь в ультрафиолетовом и рентгеновском диапазоне. Также можно заметить эффект гравитационного линзирования, когда свет искажает вид черной дыры, находящейся за своим компаньоном.

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