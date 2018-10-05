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Ученые сделали важное заявление о катастрофе на Земле

Засуха
09:51 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: regnum.ru

Новости науки: Исследователи предупредили о неизбежной катастрофе на Земле.

Китайские ученые использовали теоретическую модель, описывающую состояние круговорота воды в природе при обычных климатических условиях. Таким образом им удалось выяснить, что рост глобальной средней температуры может спровоцировать масштабную засуху на Земле. Дефицит воды может возникнуть в Северной Азии, Южной Африке, Южной Европе, Средиземноморье, Гренландии, Исландии и на Аляске.

Ученые определили, что будет происходить с циклом в различных сценариях, предусмотренных Парижским соглашением 2015 года, согласно которому рост глобальной средней температуры должен быть ограничен величиной 1,5 градуса Цельсия для предотвращения катастрофического сценария изменения климата.

Если цель будет достигнута, снижение доступности пресной воды будет умеренным в таких регионах, как Восточная и Южная Азия, Восточная и Западная Африка, а также Центральная Европа.

Но и в таком случае дефицит возникнет в Северной Азии, Южной Африке, Южной Европе, Средиземноморье, Гренландии, Исландии и на Аляске. При превышении установленного предела роста температуры водообеспеченность уменьшится по всему земному шару, при этом от засух пострадает на 117 миллионов человек больше.

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Новости науки, Вода, Засуха, Заявление, Катастрофа, Конец света, Ученые.
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