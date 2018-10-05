День Независимости Украины

Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 05.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Кубив заявил, что повышение минимальной заработной платы Кабмин еще обсуждает
Кубив заявил, что повышение минимальной заработной платы Кабмин еще обсуждает
Новости: В России заявляют, что Сенцов прекратил голодовку
В России заявляют, что Сенцов прекратил голодовку
Новости: "Бойко забил сам себе": Сабо о матче Яблонец - Динамо
"Бойко забил сам себе": Сабо о матче Яблонец - Динамо
Новости: "Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко сделала громкое заявление о конкурсе
"Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко сделала громкое заявление о конкурсе

Зонд NASA впервые облетел вокруг Венеры

Зонд "Паркер"
11:21 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: hi-news.ru

Новости науки: Зонд "Паркер" пролетел на расстоянии 2,4 тысячи километров от планеты.

Зонд NASA Parker Solar Probe ("Паркер"), который приблизится к Солнцу на расстояние около шести миллионов километров, успешно совершил облет вокруг Венеры. Как сообщается на сайте агентства, маневр помог зонду скорректировать траекторию полета и придал ему гравитационное ускорение.

3 октября зонд пролетел на расстоянии 2,4 тысячи километров от Венеры. Всего "Паркер" совершит семь подобных облетов планеты, что поможет сузить его орбиту для того, чтобы он мог приблизится к Солнцу.

Parker Solar Probe оборудован огромным тепловым экраном из специального углепластикового материала, отражающего 99% света и тепла. Его толщина – 11 сантиметров, а длина и ширина достигают нескольких метров.

Предполагается, что корпус зонда будет разогреваться до температур около 1500 градусов Кельвина и подвергаться действию потока радиации, превышающего фон на Земле почти в 500 раз.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Венера, Зонд, зонд Parker, НАСА, Облет вокруг Венеры, Паркер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Ученые доказали, что отцы с высоким уровнем кортизола больше заботятся о ребенке Ученые нашли модель для улучшения поисков внеземной жизни Ушел из жизни выдающийся физик Леон Ледерман

Последние новости

Ушел из жизни легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк Федорчук о матче с Карпатами: Мариуполь будет играть на победу Оригинальные вещи Японии, которые кардинально отличают ее от других стран
Сегодня читают
01 Тука объяснил, почему России не нужны "ДНР" и "ЛНР"
02 На выходных придет потепление
03 Яблонец - Динамо 2:2 события матча (Видео)
04 "У дна нет дна": болельщики Динамо жестко пообщались с игроками (Видео)
05 Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
Новости сегодня
12:49 Скромный домик с сараем в Австралии (Фото)
12:35 Уморительные фото и картинки, которые сделают пятницу веселей
12:31 Моуриньо лаконично провел пресс-конференцию за 3.5 минуты
12:29 Туалетная бумага на обуви: Трамп снова оконфузился (Видео)
12:18 Гройсман: Позиция стран-членов ГУАМ должна быть активной и мощной
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Погода дарит подарки: на выходных в Украине потеплеет и будет солнечно
На выходных придет потепление
Новости: Новый законопроект о языке: что это означает
Новый законопроект о языке: что это означает
Новости: Ситуация на Донбассе: ранены трое украинских бойцов
Ситуация на Донбассе: ранены трое украинских бойцов
Новости: День учителя 2018: красивые поздравления в стихах
День учителя 2018: красивые поздравления в стихах
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь