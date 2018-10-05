Зонд NASA впервые облетел вокруг Венеры

Зонд NASA Parker Solar Probe ("Паркер"), который приблизится к Солнцу на расстояние около шести миллионов километров, успешно совершил облет вокруг Венеры. Как сообщается на сайте агентства, маневр помог зонду скорректировать траекторию полета и придал ему гравитационное ускорение.

3 октября зонд пролетел на расстоянии 2,4 тысячи километров от Венеры. Всего "Паркер" совершит семь подобных облетов планеты, что поможет сузить его орбиту для того, чтобы он мог приблизится к Солнцу.

Parker Solar Probe оборудован огромным тепловым экраном из специального углепластикового материала, отражающего 99% света и тепла. Его толщина – 11 сантиметров, а длина и ширина достигают нескольких метров.

Предполагается, что корпус зонда будет разогреваться до температур около 1500 градусов Кельвина и подвергаться действию потока радиации, превышающего фон на Земле почти в 500 раз.