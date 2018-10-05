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Новости: Ученые выяснили, что неандертальцы были развиты в медицине
Ученые выяснили, что неандертальцы были развиты в медицине

Ученые выяснили, что неандертальцы были развиты в медицине

Неандертальцы
16:43 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: zn.ua

Новости науки: Лечебные практики неандертальцев позволяли им выживать даже после тяжелых травм.

Ученые из Йельского университета заявили о том, что медицина периода существования неандертальцев была настолько развитой, что позволяла им выживать даже после тяжелых травм. Исследователи сделали свои выводы, проанализировав останки 35 неандертальцев.

"Неандертальцы сталкивались с различными угрозами, в том числе с крупными опасными хищниками. Мы же привыкли видеть их как грубых, сильных существ и не задумывались над тем, как именно они справлялись с ранениями. Среди рассмотренных образцов мы заметили много случаев восстановления после разного рода травм. Например, встречались индивиды со сломанной ногой. Это значит, что остальные члены коммуны должны были не только облегчать боль, но и перераспределять обязанности, заботиться о больном, чтобы тот мог в дальнейшем вновь активно участвовать в жизни общины", - рассказала Пенни Спинкинс из Археологического отдела университета.

Отмечается, что условия жизни неандертальцев не способствовали развитию патогенов, поэтому им нечасто приходилось бороться с инфекциями. Вместе с тем, во время охоты увеличивался риск открытых ранений. Общины же неандертальцев насчитывали небольшое количество индивидов, поэтому их выживание зависело от каждого из них. Это означало, что развитие лечебных практик нуждалось в совершенствовании.

Исследователи установили, что неандертальцы очищали раны, соединяли сломанные кости и принимали роды. Тазовые кости женщин и головы новорожденных отчасти соответствовали тем размерам, которыми обладают современные люди, поэтому, по мнению специалистов, без сторонней помощи они вряд ли бы выжили. Это открытие показывает, что для неандертальцев медицина имела прежде всего практическое значение, а не ритуальное.

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Новости науки, Исследования, Медицина, Наука, Неандертальцы, Развитие.
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