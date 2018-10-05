Ученые хотят создать "ноев ковчег" для микробов

Команда под руководством исследователей из Ратгерского университета в Нью-Брунсвике выпустила статью для журнала Science, в которой подробно описала идею создания специального хранилища для микроорганизмов. По мнению ученых, биологическое разнообразие таких организмов необходимо сохранить: если оно продолжит уменьшаться, это вызовет необратимые последствия для здоровья всей человеческой популяции.

Все микроорганизмы, находящиеся в симбиозе с человеком, называют микробиотой, или микрофлорой. Их насчитываются триллионы. Только в одном кишечнике живет несколько сотен видов микроорганизмов, большинство из которых — бактерии (наиболее известный их представитель — кишечная палочка). В микробиоту также входят микроскопические грибы и простейшие, например инфузория. Эти микроорганизмы необходимы для нормального функционирования тела человека. Так, бактерии в кишечнике участвуют в процессе переваривания сложных углеводов и производят витамины.

Авторы статьи в Science считают, что изменения в микробиоте человека, происходящие одновременно с индустриализацией общественной жизни, негативно сказываются на общем состоянии его здоровья. В качестве примера они приводят резкий рост заболеваний, связанных с метаболизмом, иммунной системой, а также когнитивных нарушений, который произошел со времен Второй мировой войны. Дело в том, что число случаев заболеваемости диабетом, астмой, ожирением выросло в первую очередь именно в промышленно развитых странах.

Индустриализация общества, согласно ученым, существенно коррелирует с уменьшением разнообразия микробиоты человека. Так, разнообразие микроорганизмов в кишечнике южноамериканских индейцев в два раза выше, чем у здоровых людей в Соединенных Штатах. При индустриализации меняются многие факторы, влияющие на организм человека: и вода, которую он пьет, и пища, и воздух. Все это в совокупности приводит к серьезным изменениям микрофлоры.

Чтобы избежать дальнейшего уменьшения разнообразия микробиоты, ученые предлагают создать своеобразный «ноев ковчег» для микроорганизмов, симбиотически существующих в человеке. Исследователи сравнивают его со Всемирным семенохранилищем на Шпицбергене — безопасным хранилищем образцов семян основных сельскохозяйственных культур.

Ученые предполагают, что собирать микроорганизмы для хранилища нужно у представителей отдаленных латиноамериканских и африканских популяций с наибольшим разнообразием микробиоты наряду с жителями развитых стран. Несомненно, для такого проекта потребуются большие денежные вложения и человеческие ресурсы. Кроме того, практическая польза введения микроорганизмов в тело человека для предотвращения заболеваний пока изучена недостаточно хорошо. В то же время исследования на животных, в частности на рыбах, показали, что такая практика может оказать действительно мощный эффект. В прошлом году исследователи из Института биологии старения Макса Планка смогли продлить жизнь рыбам посредством обмена кишечной микробиотой.