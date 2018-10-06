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Lockheed Martin показала модуль для отправки людей на Луну (Видео)

Луна
09:42 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости науки: Компания Lockheed Martin представила концепцию посадочного модуля, с которого будут доставлять людей на Луну.

Ранее американское аэрокосмическое агентство заявило о планах построить на орбите Луны среду обитания для астронавтов, где они могли бы жить и проводить исследования.

Недавно NASA представило обновленную программу, согласно которой модули для станции будут доставлены на лунную орбиту с помощью новой сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS).

Поэтому компания Lockheed Martin разрабатывает отдельный космический корабль для экипажа. В компании также показали прототип лунного посадочного модуля. Он может вместить экипаж из четырех человек и до 900 кг багажа. Астронавты смогут находиться в нем до 14 суток.

Двигатели посадочного модуля должны работать на жидком кислороде и жидком водороде. Lockheed Martin сможет построить этот модуль до 2024 года.

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