Lockheed Martin показала модуль для отправки людей на Луну (Видео)

Ранее американское аэрокосмическое агентство заявило о планах построить на орбите Луны среду обитания для астронавтов, где они могли бы жить и проводить исследования.

Недавно NASA представило обновленную программу, согласно которой модули для станции будут доставлены на лунную орбиту с помощью новой сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS).

Поэтому компания Lockheed Martin разрабатывает отдельный космический корабль для экипажа. В компании также показали прототип лунного посадочного модуля. Он может вместить экипаж из четырех человек и до 900 кг багажа. Астронавты смогут находиться в нем до 14 суток.

Двигатели посадочного модуля должны работать на жидком кислороде и жидком водороде. Lockheed Martin сможет построить этот модуль до 2024 года.