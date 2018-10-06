Ученые смогли зафиксировать "дождь", который падает с колец Сатурна

Ученые проанализировали данные, которые были собраны космической станцией Cassini в момент, когда она пролетала между атмосферой Сатурна и его кольцами, и зафиксировали многочисленные микроскопические фрагменты, которые падают на поверхность планеты. Как сообщает EurekAlert!, исследователи назвали это явление "дождь с колец". Ученым удалось получить данные о 2700 заряженных частицах, которые были захвачены Cassini. По подсчетам исследователей, каждую секунду в атмосферу Сатурна попадает одна метрическая тонна вещества.

Специалистам также удалось проанализировать состав этого "дождя". Оказалось, что большая часть этих частиц является замерзшим водным льдом, из которого состоят кольца Сатурна. вместе с тем, исследователи также обнаружили следы силикатов – основных компонентов скалистых астероидов. Кроме того, были найдены следы органических веществ, включая углеводороды метан, бутан и пропан; аммиак, молекулярный азот, угарный и углекислый газ.

Космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более трех миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана.

Cassini названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини), также предполагавшего, что кольца Сатурна состоят из частей различных размеров. Cassini-Huygens – одна из наиболее грандиозных космических станций, когда-либо запущенных в космос. Она была наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и снимков высокого качества в разных атмосферных условиях и спектре цвета.