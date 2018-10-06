Ученые обнаружили 13 звезд из другой галактики

"Группа астрономов из Лейденской обсерватории изучила данные о скорости движения более семи миллионов звезд, переданных космическим телескопом Gaia (Европейское космическое агентство). Исследователи выделили группу звезд, которые с вероятностью 50% и больше гравитационно не связаны с нашей галактикой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таких светил оказалось всего 125, из которых только у 20 вероятность отсутствия гравитационной связи с Млечным Путем превысила 80%. Ни одна из этих 20 звезд не движется по орбите, форма которой указывала бы на происхождение из галактического центра.

Ученые предполагают, что из 20 звезд семь начали движение где-то в диске галактики, а остальные 13 (включая две самые быстрые, летящие со скоростью около 700 км/с), возможно, «прилетели» из карликовой галактики — спутника Млечного Пути, Большого Магелланова облака. Авторы работы указывают на то, что упомянутые 13 звезд могут составлять только малую часть популяции звезд Млечного Пути, прилетевших из других галактик. По словам астрономов, наиболее вероятным сценарием появления сверхбыстрых звезд, способных преодолеть расстояние между соседними галактиками, считается сближение двойных звездных систем со сверхмассивными черными дырами.

Большая часть звезд Млечного Пути движется по орбите в плоскости галактического диска вокруг ядра Галактики. Скорость их движения относительно ядра составляет порядка 100 км/с (у Солнца — 217 км/с). Но некоторые звезды движутся быстрее других. Скорость их так велика, что они преодолевают притяжение Галактики и когда-нибудь выйдут за ее пределы. О существовании сверхскоростных звезд стало известно в конце 80-х. К 2008 году было известно о 10 звездах, движущихся со скоростью выше второй космической для Млечного Пути.