Зонд NASA приближается к границам Солнечной системы

Зонд американского космического агентства зафиксировал повышение концентрации космических лучей, производимых иной солнечной системой, что означает, что он приблизился к границе межзвездного пространства.

Об этом говорится на сайте Лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического института NASA. "Зонд NASA Voyager-2, находящийся ныне на пути к межзвездному пространству, обнаружил увеличение космических лучей, которые происходят из-за пределов нашей солнечной системы", - говорится в статье.

Запущенный в 1977 году, зонд находится сейчас на расстоянии 17,7 миллиарда километров от Земли, что в 118 раз превышает расстояние между Землей и Солнцем. С 2007 года зонд проходит через самый верхний слой гелиосферы – гигантского "пузыря" вокруг Солнца и планет, на которые воздействуют его магнитные поля. Исследователи следят за тем, как аппарат достигнет внешней границы гелиосферы, известной как гелиопауза. Voyager 2 станет тогда вторым объектом, созданным человеком, после Voyager 1, который смог войти в межзвездное пространство.

Начиная с конца августа этого года, приборы зонда зарегистрировали 5-процентное увеличение уровня космических лучей по сравнению с началом месяца. Одновременно прибор измерения уровня низкозаряженных частиц обнаружил аналогичное увеличение космических лучей с более высокой энергией.

В мае 2012 года аналогичное увеличение уровня космических лучей, которые рождаются за пределами нашей Солнечной системы, обнаружил Voyager 1. Спустя три месяца после этого он вышел в межзвездное пространство.

Впрочем, команда ученых указывают на то, что зонды находились в разных областях гелиопаузы, а также на то, что активность Солнца колеблется в зависимости от 11-летнего цикла. Это означает, что Voyager 2 может выйти в межзвездное пространство раньше или позже, чем его предшественник.

Космические аппараты серии Voyager были созданы Лабораторией реактивного движения в Пасадене, штат Калифорния. Миссии "Вояджер" являются частью программы Обсерватории системы гелиофизики NASA.