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Астрономы зафиксировали дождь на кольцах Сатурна

Сатурн
17:01 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: nasa.gov

Новости науки: На Сатурне зафиксирован "дождь", который падает с его колец.

Ученые проанализировали данные, которые были собраны космической станцией Cassini в момент, когда она пролетала между атмосферой Сатурна и его колец.

Ученые успешно собрали микроскопический материал, падающий из колец планеты на ее поверхность. Исследователи назвали это явление "дождь из колец". Им удалось получить данные о 2700 заряженных частицах, которые были захвачены Cassini. По подсчетам исследователей, каждую секунду в атмосферу Сатурна попадает одна метрическая тонна вещества.

Ученые проанализировали состав этого "дождя". Оказалось, что большая часть этих частиц является замерзшим водным льдом, из которого состоят кольца Сатурна. Исследователи обнаружили также и следы силикатов – основных компонентов скалистых астероидов. Кроме того, были найдены следы таких веществ, как метан, бутан, пропан, аммиак, молекулярный азот, угарный и углекислый газ.

Напомним, космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более 3 миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана.

Станция названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, который доказал, что кольцо Сатурна состоит из двух частей и частиц различных размеров.

Cassini-Huygens – одна из наиболее грандиозных космических станций, когда-либо запущенных в космос. Одно из достижений ученых NASA, которые исследуют фотографии с Cassini, - обнаружение жидкой воды в глубине Титана.

Ученые имеют еще немало материала, в котором они должны разобраться и большое количество данных, которые нужно обработать и проанализировать.

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Новости науки, Cassini, Дождь, Космос, НАСА, Сатурн, Ученые.
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1 Комментарий
  • Шурик 07.10.2018 17:12

    Что же тут не понятного. Частицы колец бьются друг об друга. Только летящие по кольцам останутся, остальные будут захвачены гравитацией планеты.

    ответить
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