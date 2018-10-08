Потребление "энергетиков" молодежью зависит от влияния цифрового маркетинга

Энергетические напитки представляют собой новую категорию безалкогольных напитков, глобальные продажи которых превысили 50 миллиардов долларов. Главным ингредиентом энергетических напитков, которые обычно много пьют на вечеринках и спортивных мероприятиях, является кофеин. Новое исследование, результаты которого опубликованы в издании Journal of Nutrition Education and Behavior, показало, что цифровой маркетинг энергетических напитков особо нацелен на молодежь, на которую он действует более убедительно, чем другие маркетинговые методы.

"Потребление энергетических напитков детьми и молодыми людьми вызывает тревогу у специалистов системы общественного здоровья, поскольку это может вызывать проблемы с зубами, сердечно-сосудистые и неврологические нарушения, а в редких случаях даже смерть, — сказала ведущий автор исследования Лимин Бьюкенен. — Поскольку использование Интернета среди этой возрастной группы очень распространено, то цифровой маркетинг нездоровой пищи и напитков может иметь больший эффект".

Чтобы изучить эту возможность, исследователи привлекли 359 добровольцев среди молодых людей из региона Нового Южного Уэльса с помощью листовок, онлайн-объявлений и приглашений на лекциях. В основном это были студенты, которые занимались подработкой. Более половины из них потребляли энергетические напитки. Им было предложено ответить на вопросы анкеты, касающиеся отношения к энергетическим напиткам и регулярности их потребления. Результаты выявили определенные различия среди этих групп.

Потребители энергетических напитков сообщали как о большем воздействии на них цифрового маркетинга, так и о более глубокой вовлеченности в этот процесс по сравнению с теми, кто их не употребляет. Само по себе воздействие рекламы не является фактором, значительно увеличивающим потребление этих продуктов, в отличие от влияния цифрового маркетинга.

Примеры подобного участия включают в себя щелчок по объявлению в социальных сетях или онлайн-игры. Такое взаимодействие повышало порог в их отношении к норме потребления напитков и увеличивало вероятность их использования под давлением со стороны сверстников. Между тем, исследование также показало, что влияние вовлеченности в цифровой маркетинг было несколько ослаблено негативным отношением молодых людей к энергетическим напиткам, что указывает на то, что повышение информированности в области питания среди этих людей может снизить вредные последствия маркетинга.

"Специалисты в области общественного здравоохранения выступают за более жесткие правила маркетинга нездоровой пищи для детей, осуществляемого через традиционные средства массовой информации, — сказала Бьюкенен. – Эти меры могут быть расширены за счет введения ограничений на электронный маркетинг для молодых людей на основе выводов текущих исследований".