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Проблемы с хранилищем данных: Curiosity переключился на резервный компьютер

Curiosity
06:43 Сегодня Телеграф
www.dailytechinfo.org
Фото: pixabay

Новости науки: Марсоход Curiosity переключился на резервный "мозг" для устранения проблем с хранилищем данных.

Иногда достаточно непросто найти неисправность в компьютере, стоящем на столе перед вами. А попытка разобраться в неисправности компьютера, находящегося на другой планете, более сложна буквально в бесконечное число раз. Именно этим, поисками проблемы и методов ее устранения, занимаются сейчас специалисты Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (NASA Jet Propulsion Laboratory, JPL), а их "пациентом" является один из бортовых компьютеров марсохода Curiosity, находящегося на поверхности Красной Планеты.

15 сентября этого года у марсохода Curiosity проявились проблемы с хранилищем, в которое записываются некоторые из наиболее важных научных и технических данных. Для диагностики этих проблем специалисты JPL переключили управление марсоходом с основного (Side-B) на второй, резервный бортовой компьютер (Side-A). Помимо управления марсоходом компьютер Side-A теперь будет исполнять и специализированные тестовые программы, задачей которых является поиск неисправностей в основном компьютере.

Переход марсохода на компьютер Side-A является рисковой операцией из-за того, что еще в 2013 году проблемы с аппаратным и программным обеспечением этого компьютера оставили аппарат без энергии в аккумуляторных батареях, что, в свою очередь, послужило причиной перехода Curiosity в спящий режим. После этого события специалисты НАСА переключили марсоход на управление от компьютера Side-B, передав ему роль основного бортового компьютера.

Согласно имеющейся информации, инженерам JPL уже удалось определить и изолировать проблемные участки памяти компьютера Side-A, которые являются источниками возникающих неисправностей. Благодаря этому вскоре будет восстановлена полная работоспособность марсохода, но представители НАСА еще не уверены в сроках, когда это будет сделано.

В течение прошлой недели специалисты НАСА занимались проверкой компьютера Side-A и произвели переключение управления марсоходом на него. Сейчас марсоход уже способен к выполнению запланированных миссий по управлением компьютера Side-A, но руководство НАСА собирается восстановить работоспособность компьютера Side-B и вернуться к нему из-за наличия в нем большего объема памяти.

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Новости науки, Curiosity, JPL, Марсоход, НАСА.
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