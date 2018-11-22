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Ученые считают, что Антарктиду плавят геотермальные источники

Ученые считают, что Антарктиду плавят геотермальные источники
10:34 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф zn.ua Фото: pixabay.com

Новости науки: Ученые из Британии пришли к выводу, что на таяние Антарктиды влияет не только глобальное потепление, но и воздействие подземных источников.

Ученые из организации British Antarctic Survey при поддержке Европейского космического агентства выяснили, что на таяние Антарктиды влияет не только глобальное потепление, но и воздействие подземных источников. Как сообщает Naked science, геотермальные источники плавили восточную часть Антарктиды годами, но не имели бы такого влияния, если бы не изменения климата.

В ходе исследования ученые изучили поверхность земли под ледяным щитом Антарктиды и выяснили, что его восточную часть расплавляют изнутри геотермальные потоки. Радиолокационные исследования охватило участок размером 50 на 100 километров. Эти данные показали, что под земной корой существует источник тепла, который плавит лед снизу вверх. Ученые пока не уверены насчет его природы, но предполагают, что это могут быть горячие камни и геотермальные потоки. Дальнейшие изыскания должны уточнить эту информацию.

"Наблюдаемый нами процесс таяния продолжается тысячи, а возможно, и миллионы лет, но при этом не способствует прямому уменьшению ледяного покрова. Однако в будущем, при дальнейшем изменении климата регион может стать более чувствительным, и тогда этот феномен способен повлиять на скорость таяния льда", - заявил ведущий автор исследования Том Джордан.

Напомним, согласно новому исследованию Университета Аризоны, из-за таяния льдов Антарктиды потепление атмосферы откладывается примерно на одно десятилетие, но уровень моря будет повышаться быстрее, чем предполагали.  К 2100 году уровень моря может подняться на 10 дюймов выше, чем прогнозировалось в предыдущих исследованиях, которые оценивали рост примерно на 30 дюймов.

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Все по теме:

Влияние, Антарктида, Потепление, Таяние, Причны, Подземные источники.
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