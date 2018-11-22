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Ученые случайно обнаружили бактерию, которая поглощает углекислый газ

Ученые случайно обнаружили бактерию, которая поглощает углекислый газ
12:57 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости науки: Ученый из Университета Гериот-Ватт Эндрю Свитмен с коллегами в ходе исследований обнаружили бактерию, которая поглощает большие объемы углекислого газа.

Бактерия, которая поглощает углекислый газ и превращает его в источник питания для других морских существ, была найдена в одном из самых глубоких районов Тихого океана. Ученые исследовали экосистемы в зоне разлома Кларион-Клиппертон (CCFZ), которая простирается на 2,5 мили под поверхностью океана.

Компании из Южной Кореи, Германии и Великобритании хотят добывать на дне этого региона полезные ископаемые, такие как никель, медь и кобальт. Однако, прежде чем добыча начнется, ученые должны оценить биологическое разнообразие CCFZ, чтобы понять, каким будет влияние на жителей подводного мира, пишет Newsweek.

Ученый из Университета Гериот-Ватт Эндрю Свитмен вместе с коллегами проводили ряд опытов с илом в CCFZ и обнаружили нечто необычное. До сих пор неизвестная бактерия поглощает большие объемы углекислого газа.

"Мы открыли глубинную бактерию, которая ассимилирует большие объемы углекислого газа в собственную биомассу через неизвестный процесс. Их биомасса затем потенциально становится источником пищи для других глубоководных существ. Поэтому то, что мы открыли, - это потенциальный альтернативный источник пищи в самых глубоких частях океана, где мы думали ничего такого нет", - сказал Свитмен.

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До открытия ученые считали, что крупнейшим источником биомассы на дне океана были органические материалы, такие как мертвая рыба и планктон. Команда исследователей теперь собирается провести новые более детальные исследования в Тихом океане, прежде чем позволить компаниям начать добычу металлов на глубине.

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Исследования, Ученые, Бактерия, Углекислый газ, Поглощение в больших объемах.
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