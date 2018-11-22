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Археологи обнаружили в Израиле мозаики с известными библейскими сюжетами

Археологи обнаружили в Израиле мозаики с известными библейскими сюжетами
14:26 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф zn.ua Фото: nplus1.ru

Новости науки: В Израиле группа археологов обнаружила в руинах синагоги V века на севере страны древние мозаики, на которых изображены 7 известных библейских сюжетов.

Группа археологов под руководством Джоди Мегнесс из Университета Северной Каролины обнаружила в руинах синагоги V века на севере Израиля древние мозаики. Как сообщает Times of Israel, на мозаиках изображены семь известных библейских сюжетов.

Отмечается, что раскопки в этом регионе начались в 2011 году, а в 2012 была найдена первая мозаика, украшавшая стены синагоги. В 2017-2018 годах в синагоге обнаружили мозаики с библейскими сюжетами.

По мнению исследователей, синагога была построена в V веке, в конце римского владычества, а в XII-XIII веках, ее перестроили и расширили и приспособили под общественное здание.

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На мозаиках изображены известные библейские сюжеты: Иона и кит, Ноев ковчег, войска фараона, которые смывает Красное море, Вавилонская башня. Кроме того, на стенах синагоги была найдена мозаика, которая может оказаться первым историческим нерелигиозным изображением в синагоге: она изображала сцену с одетыми в броню слонами.

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Израиль, Изображение, Древняя мозаика, Известные библейские сюжеты.
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