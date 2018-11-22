Судьбоносное полнолуние 23 ноября: как прожить полнолуние правильно

Новости науки: Уже завтра, 23 ноября, произойдет полнолуние, которое принесет с собой кардинальные изменения.

В пятницу, 23 ноября текущего года, произойдет судьбоносное полнолуние. Оно принес с собой события, которые очень сильно повлияют на будущее людей. Если в последнее время вы часто сталкивались с проблемами, то полнолуние доведет их до максимума. И все это потому, что пришло время что-то менять.

Полнолуние произойдет 23 ноября в знаке Близнецы.

Почему полнолуние называют временем перемен

Каждое полнолуние приносит с собой кардинальные изменения и это полнолуние не исключение. События за три дня до и три дня после полнолуния могут быть фатальными. Полнолуние в ноябре 2018 выведет на первый план конфликтные ситуации и прошлые противостояния.

Полнолуние — это достаточно важное время, которое нужно провести правильно и с пользой для себя. В этот период мы можем вынести для себя максимум пользы и приблизиться к своим целям.

Польза полнолуния

Полнолуние несет с собой такие нужные в нашей жизни перемены.

Полнолуние приносит в нашу жизнь правду и все расставляет по своим местам.

Полнолуние — это момент творческого пика, появляется много вдохновения.

Полнолуние усиливает эмоции и утрирует ситуации в наших глазах, чтобы мы что-то осознали.

В полнолуние у нас появляется много сил и энергии, которые мы можем направить на что-то важное для нас.

Это момент важных перемен, обретения мудрости, творческих побед, новых идей, энергетического пика и больших возможностей.

Как прожить полнолуние правильно

Чтобы избежать конфликтов и ссор, нужно быть сдержанными и не выяснять отношения в дни вблизи полнолуния, вовремя и после него. Будьте гибкими и чуткими по отношению к окружающим.

Следует быть осторожными на дорогах, в транспорте, в многолюдных местах. Важно помнить, что в полнолуние люди более рассеянные, самонадеянные, а также увеличивается количество преступлений.

Не стоит бояться полнолуния. Если вы будете внимательными и собранными, в вашу жизнь придет только все самое положительное. Вы сможете создать новые идеи и будете полны вдохновения.

Направляйте энергию на творческие занятия, свое хобби, интересное времяпровождения. Вечером по возможности побудьте дома. Постарайтесь направить энергию в создание новых интересных идей.

Напомним, в ночь с 17 на 18 ноября можно было наблюдать ноябрьский звездопад Леониды. Сила потока каждый год отличается. Астрономы предсказывают, что наиболее масштабным зрелищем Леониды будут в 2031 году, когда комета подойдет на максимально близкое расстояние к Земле.