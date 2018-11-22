Судьбоносное полнолуние 23 ноября: как прожить полнолуние правильно

В пятницу, 23 ноября текущего года, произойдет судьбоносное полнолуние. Оно принес с собой события, которые очень сильно повлияют на будущее людей. Если в последнее время вы часто сталкивались с проблемами, то полнолуние доведет их до максимума. И все это потому, что пришло время что-то менять.
Полнолуние произойдет 23 ноября в знаке Близнецы.
Почему полнолуние называют временем перемен
Каждое полнолуние приносит с собой кардинальные изменения и это полнолуние не исключение. События за три дня до и три дня после полнолуния могут быть фатальными. Полнолуние в ноябре 2018 выведет на первый план конфликтные ситуации и прошлые противостояния.
Полнолуние — это достаточно важное время, которое нужно провести правильно и с пользой для себя. В этот период мы можем вынести для себя максимум пользы и приблизиться к своим целям.
Польза полнолуния
Это момент важных перемен, обретения мудрости, творческих побед, новых идей, энергетического пика и больших возможностей.
Как прожить полнолуние правильно
Напомним, в ночь с 17 на 18 ноября можно было наблюдать ноябрьский звездопад Леониды. Сила потока каждый год отличается. Астрономы предсказывают, что наиболее масштабным зрелищем Леониды будут в 2031 году, когда комета подойдет на максимально близкое расстояние к Земле.