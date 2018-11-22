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Известная во всем мире Пизанская башня постепенно выпрямляется

Известная во всем мире Пизанская башня постепенно выпрямляется
17:10 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости науки: 57-метровую Пизанскую башню за последние 20 лет удалось выпрямить на 4 см, в 1990 году ее закрыли из-за опасений, что она может быть на гране разрушения.

Пизанская башня, известная во всем мире своим наклоном, постепенно выпрямляется. Группа ученых, наблюдающих за восстановительными работами, заметили, что достопримечательность "стабильно и очень медленно сокращает наклон", сообщает BBC.

57-метровый средневековый памятник за последние 20 лет выпрямился на 4 см. В 1990 году излюбленная туристами достопримечательность была закрыта для публики впервые за 800 лет из-за опасений, что она может быть на грани разрушения. В то время вершина башни отклонялась на 4,5 м от вертикали.

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Международный комитет, возглавляемый польским экспертом профессором Микеле Джамиолковски, работал над его стабилизацией в период с 1993 по 2001 год. Их усилиями наклон был исправлен на 45 сантиметров, что обошлось в 200 миллионов фунтов. Пользователи в соцсетях шутят, что уменьшить наклон удалось благодаря туристам, которые делают фото, якобы поддерживая башню.

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Ученые, Выпрямление, Изменение, Пизанская башня, Наклон.
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