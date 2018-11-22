Реальный Содом мог сжечь астероид

Новости науки: Исследование места, где когда-то вероятно стоял библейский город, указывают на то, что его уничтожил мощнейший взрыв.

Древний город Талл эль-Хаммам существовало 3700 лет назад, но потом неожиданно исчез. Археологи установили, что его мог уничтожить астероид, падение которого сопровождалось мощным взрывом.

Город был расположен в регионе Гор в Иорданской долине. Некоторые исследователи считают, что именно здесь когда-то был библейский город Содом. Однако, окончательного мнения относительно географии Священного Писания нет. Города Содом и Гоморра были уничтожены Богом за их греховный образ жизни, согласно тексту Библии.

Раскопки и радиоуглеродный анализ места, где некогда стоял Талл эль-Хаммам, указывают на то, что большинство его стен были уничтожены 3,7 тысяч лет назад. Также известно, что регион Гор был заселен за 2,5 тысячи лет до катаклизма. Минералы, которые кристаллизовались под действием большой температуры, подтверждают теорию о том, что древний город был уничтожен большим взрывом.

Исследователи утверждают, что мощный взрыв не просто «снес 100% городов середины Бронзовой эры в районе, но и сделал непригодными для сельского хозяйства некогда плодородные местные почвы». Также ученые предполагают, что местность снова была заселена людьми через 600-700 лет после удара астероида, который уничтожил все поселения в радиусе 15 миль к северу от Мертвого моря в современной Иордании.