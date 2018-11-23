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Астрономы впервые получили прямой снимок экзопланетной системы

Астрономы впервые получили прямой снимок экзопланетной системы
16:55 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Команда исследователей получила беспрецедентные снимки многопланетной системы HR 8799, состоящей из четырех планет.

Астрономы получили беспрецедентные данные о составе планеты HR 8799c — газового гиганта примерно в семь раз массивнее Юпитера, делающего полный оборот вокруг своей звезды каждые 200 лет.

Команда применила передовые технологии в Обсерватории Кека на Мауна-Кеа на Гавайях, чтобы подтвердить существование воды в атмосфере планеты и отсутствие метана. Тогда как другие исследователи уже проводили подобные анализы этой планеты, новые, более точные данные демонстрируют всю мощь совместной работы спектроскопии высокого разрешения и техники адаптивной оптики, корректирующей эффект размытия земной атмосферы. Исследование опубликовано в журнале Astronomical Journal.

Делать снимки экзопланет, вращающихся вокруг звезд, — задача не из легких. Свет, идущий от звезды, затмевает планеты, из-за чего их очень сложно увидеть. На данный момент напрямую засняли более дюжины экзопланет, включая HR 8799c и трех ее соседей. Более того, HR 8799 — единственная многопланетная система, чьи планеты удалось снять напрямую, не считая Солнечную систему.

После получения снимка астрономы могут применять спектрометры для того, чтобы разбить свет планеты, как призма превращает солнечный свет в радугу. Так они могут обнаружить «отпечатки» химических веществ в атмосфере. На сегодня эту стратегию применяли для изучения атмосфер нескольких газовых гигантов.

В дальнейшем ученые планируют проводить эту процедуру для планет меньшего размера, находящихся ближе к своим звездам (чем ближе планета к своей звезде и чем меньше ее размер, тем сложнее ее увидеть).

Цель исследований — поиск химических элементов в атмосферах землеподобных планет, вращающихся в зоне обитаемости вокруг своих звезд. Это могут быть и биосигнатуры вроде воды, кислорода и метана, которые потенциально способны указывать на наличие на планете жизни.

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Все по теме:

Земля, Космос, Солнце, Астрономы, Экзопланета, Планета, Фото, Экзопланетная система, HR 8799.
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