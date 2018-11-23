Археологи обнаружили в Иордании следы древней катастрофы

Новости науки: Падение метеорита уничтожило несколько поселений.

Ученые из Юго-западного университета Троицы в Альбукерке заявили о том, что метеорит, который упал на Землю 3700 лет назад, уничтожил несколько городов и фермерские поселения на севере Мертвого моря. Люди не возвращались на место поселений в течение 600-700 лет.

В ходе исследования ученые провели раскопки на месте пяти древних поселений в Иордании и выяснили, что этот регион был населен на протяжении 2500 лет до внезапного масштабного разрушительного события, который произошел в конце бронзового века. Кроме того, исследователи обнаружили следы еще 120 более мелких поселений, которые также были затронуты воздействием высоких температур и ветра. В общей сложности, в этом регионе на тот момент проживало от 40 до 65 тысяч человек.

С помощью радиоуглеродного датирования ученые узнали, что примерно 3700 лет назад дома, которые были построены из глиняного кирпича, внезапно исчезли, оставив после себя только фундаменты. Кроме того, некоторые глиняные предметы, которые соответствуют этому периоду, оплавились с образованием кусков стекла, в которых содержались кристаллы циркона. Исследователи отмечают, что кристаллы циркона формируются за секунды воздействия сверхвысоких температур, сравнимых с температурой поверхности Солнца.

В середине февраля 2013 года жители ряда регионов Урала наблюдали болид — огненный шар с хвостом, чей полет завершился яркой вспышкой и взрывом. Масса космического тела до взрыва, по оценкам ученых, составляла около 10 тысяч тонн, размер — около 17 метров. По результатам анализа фрагментов было установлено, что челябинский метеорит относится к классу обыкновенных хондритов.