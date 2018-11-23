Астрономы заметили воду в атмосфере экзопланеты недалеко от Земли

Новости науки: Экзопланета вращается вокруг звезды в созвездии Пегаса.

Астрономы с помощью данных, собранных Обсерваторией Кека, заметили в атмосфере экзопланеты, которая вращается вокруг звезды HR 8799 в созвездии Пегаса, воду. Возраст материнской звезды оценивается в 30 миллионов лет.

В 2008 году астрономы начали наблюдения за тремя планетами системы, HR 8799b, c и d, а в 2010 году была открыта HR 8799e. В ходе же новых наблюдений исследователи получили новые данные о планете HR 8799 c – гигантской газовой планете, масса которой превосходит массу Юпитера в семь раз. Полученные изображения подтвердили, что в ее атмосфере присутствует вода и отсутствует метан.

"Прямо сейчас, благодаря обсерватории Кека, мы можем узнать о физике и динамике этих гигантских планет, которые совсем не похожи на планеты Солнечной системы. Например, теперь мы уверены в отсутствии метана на этой планете", — заявил ведущий автор исследования Цзи Ван.