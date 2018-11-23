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Ученые впервые обнаружили скелет в "Помпеях" майя

Ученые впервые обнаружили скелет в &quot;Помпеях&quot; майя
22:27 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф zn.ua Фото: zn.ua

Новости науки: Деревню засыпало пеплом примерно 1400 лет назад.

Ученые впервые обнаружили в так называемых "Помпеях" майя скелет человека. Так называют деревню на территории Сальвадора, которую примерно 1400 лет назад засыпало пеплом.

Деревня Хойя-де-Серен была обнаружена в 1976 году водителем бульдозера, который выравнивал землю на участке. По мнению исследователей, поселение существовало с 200 по 600 год нашей эры, а затем было погребено под слоем пепла во время извержения вулкана Ломо-Кальдера.

За 40 лет, на протяжении которых проводятся раскопки, ученые обнаружили 70 строений, в том числе жилые дома, строения, в котором селяне собирались во время праздников, и для проведения религиозных ритуалов. Жители Хойя-де-Серен выращивали кукурузу, бобы, гуаву и какао. Здесь было найдено древнейшее в Новом свете поле маниока. Археологи полагали, что жители деревни успели спастись, так как до сих пор за время раскопок не было найдено ни одного скелета.

Теперь же археологам впервые удалось обнаружить скелет человека. По словам ученых, он был в очень плохом состоянии и, предположительно, принадлежал человеку, который умер и был захоронен, когда люди еще жили в деревне. На дне ямы, где нашли останки археологи нашли следы белого вулканического пепла, который образовался во время извержения 535 года. Возможно, это захоронение находилось под каким-то строением, которое снес бульдозер в 1976 году.

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Исследование, Ученые, Майя, Находка, Раскопки, Скелет, Помпеи.
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