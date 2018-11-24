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Некоторые свидетельства существования жидкой воды на Марсе могут оказаться ошибочными

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Некоторые свидетельства существования жидкой воды на Марсе могут оказаться ошибочными
07:37 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф zn.ua Фото: pixabay.com

Новости науки: Зонд NASA мог неправильно распознать соли на Красной планете.

Ученые из Калифорнийского технологического института заявили о том, что неправильная обработка данных, которые были получены аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, могла привести к тому, что зонд мог ошибочно распознать наличие гидратированных солей на Красной планете.

Это означает, что некоторые из регионов Марса, в которых на данный момент предполагается наличие жидкой воды и условий для существования жизни, могут на самом деле оказаться сухими и безжизненными.

Специалисты обнаружили проблему при поиске гидратированных перхлоратов на картах Марса, построенных на основе сведений, полученных спектрометром видимого и ближнего инфракрасного излучения (CRISM). Перхлораты понижают температуру замерзания воды до 80 градусов, что делает возможным существование жидкой воды на Марсе. Следы наличия перхлоратов в марсианском грунте были найдены аппаратом Phoenix и марсоходом Curiosity.

Наличие минералов на планете исследователи проверяют по отражению различных длин волн от поверхности, поскольку химические вещества особым образом поглощают и отражают свет. Однако камера CRISM работает не всегда правильно, в результате чего она фиксирует пятна отраженного света там, где их не должно быть. При этом алгоритмы, корректирующие такие ошибки, иногда вносят провалы в спектры на той же длине волны, что и перхлораты.

Внеся коррективы в алгоритм CRISM, исследователи получили возможность рассмотреть даже мельчайшие следы перхлоратов на поверхности Марса. В результате оказалось, что перхлораты покрывают практически всю Красную планету. Более тщательный осмотр показал, что соли присутствуют даже там, где нет геологических оснований для их появления.

По мнению ученых, это свидетельствует о том, что некоторые данные о наличии перхлоратов на поверхности Марса оказались ошибочными. Исследователи подчеркивают, что это не означает, что солей на Красной планете нет вообще, но это значит, что их тяжелее найти.

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Вода, Исследование, НАСА, Космос, Марс, Ошибка, Планета, Зонд, Красная планета, Соли, Жидкость.
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