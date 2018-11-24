Человечество может найти инопланетян в ближайшие десятилетия

Новости науки: Технологический прогресс позволяет ускорить поиски внеземных цивилизаций.

Признаки внеземной жизни могут быть обнаружены на протяжении следующих 10-20 лет. По мнению ученого из Лондонского имперского колледжа Дэвида Клементса, нынешние наблюдения за солнечной системой и технологический прогресс повышают шансы человечества на встречу с внеземными видами.

В своем научном исследовании Клеменс рассматривает Парадокс Ферми, согласно которому вселенная должен была бы кишеть признаками существования внеземных цивилизаций. Но почему же тогда человечество до сих пор не видело ни одного?

Чтобы ответить на этот риторический вопрос, Клементс обращает внимание на историю жизни на Земле, на условия, необходимые для зарождения жизни и, учитывая все это, наличие потенциально пригодных для живых организмов планет и спутников в солнечной системе.

Жизнь на Земле начала развиваться довольно быстро после формирования самой планеты 4,5 миллиарда лет назад. На то время наша планета была суровым местом. Поверхность была часто расплавленной лавой. Но жизнь смогла существовать на Земле, несмотря на неприемлемые условия: в гидротермальных каналах на дне океана или в озерах под толщей льда в Антарктике. Клеменс утверждает, что единственным критически важным условием для возникновения жизни остается лишь наличие воды и определенного рода энергии. В нашей солнечной системе есть немало космический тел, которые имеют такие условия. В основном это спутники газовых гигантов Юпитера и Сатурна.

Таким образом, по мнению ученого, жизнь – разумная или нет – может существовать, но она скрыта от посторонних взглядов.

"У нас остается лишь перспектива того, что галактика на самом деле заполнена жизнью. Но любой интеллект в ней заперт под непреодолимыми барьерами льда, через которын с ним не возможно поддерживать связь или даже подтвердить его существование во вселенной", - считает британский ученый.

"Разумная жизнь подо льдом была бы точно другой. Но я не вижу никаких доказательств того, что она не возможна. К примеру, возможности осьминогов очень удивляют. Технологии в подводной среде были бы отличными от того, чем мы пользуемся сегодня", - сказал ученый.