Скачать
Воскресенье, 25.11.2018
Украина выделит гумпомощь Йемену, Судану и Конго в память жертв Голодомора
Украина выделит гумпомощь Йемену, Судану и Конго в память жертв Голодомора
Порошенко: Автокефалия в скором времени будет официально оформлена
Порошенко о сроках получения автокефалии
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Ученые создали новый способ борьбы с потерей урожайности
Ученые создали новый способ борьбы с потерей урожайности

Ученые создали новый способ борьбы с потерей урожайности

Ученые создали новый способ борьбы с потерей урожайности
08:29 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Засуха и жара зачастую пагубно влияют на урожайность, что сказывается не только на фермерах: дестабилизация урожая может нанести удар на локальные и мировые продовольственные запасы, а также цены на продукты.

В новое исследование сотрудники NASA, Чикагского университета и Потсдамского института включили данные о том, в какое время каждый конкретный регион выращивает растения и собирает урожай, и обнаружили, что это единственный эффективный способ улучшить существующие модели. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances и могли бы расширить знания специалистов по борьбе с последствиями потери урожая.

Современные модели стремятся спрогнозировать урожайность не только с учетом долгосрочного изменения климата, но и в следующем году, однако им не удается объяснить происходящие из года в год изменения.

"Кратковременная изменчивость урожайности чрезвычайно важна для специалистов и продовольственного рынка, влияя на уровень цен, торговые эмбарго и хранения продовольствия", — говорит Йонас Ягермейр (Jonas Jägermeyr), автор исследования.

По большей части ученые попытались улучшить оценки урожайности культур, работая над борьбой с погодными условиями. Однако вместо этого Ягермейер и его соавтор Катя Фрилер из Потсдамского института попытались взглянуть на проблему под другим углом: вместо того чтобы предположить, что фермеры выращивают один и тот же урожай по всему миру, они брали в расчет среднее время, за которое каждый регион выращивает растения и собирает урожай, чтобы представить разнообразие на местах.

"Производительность этой модели удваивается. Верные расчет вегетационного сезона — единственная наиболее эффективная мера повышения урожая кукурузы", — утверждает ученый.

Ягермейр приводит в пример урожай кукурузы в Австрии. Если исследователи используют те же самые временные рамки для выращивания кукурузы, что и в Мексике, они могут предположить, что урожай будет выгоднее из-за осадков в октябре. Но в более холодной Австрии урожай кукурузы уже был собран, поэтому расчеты отбрасываются.

С помощью этой информации модели исследователей подошли гораздо ближе к фактически наблюдаемым результатам урожайности. Сейчас ученые поставили перед собой задачу имитировать беспрецедентные исторические последствия засухи и жары волн, ожидая, что их модели прогнозирования будут надежнее существующих.

Единственная трудность для исследователей заключается в том, что в своем методе они слишком зависимы от данных: сейчас у них нет высококачественных наблюдений по всем странам, поэтому они планируют использовать эту улучшенную структуру модели для проверки прогноза урожайности уже в следующем сезоне в режиме реального времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Урожай, НАСА, Ученые, Способ, потеря урожайности.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Екатерина Кухар показала, какой была в 16 лет
02 Годовщина Голодомора: Дуда написал письмо Порошенко
03 МИД РФ отметился циничным высказыванием о Голодоморе
04 Участники группы "KAZKA" прокомментировали лидерство в хит-парадах России
05 Кара Делевинь получила разрешение надеть смокинг на свадьбу принцессы Евгении
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Еще один населенный пункт на оккупированном Донбассе перешел под контроль Украины
ООС взяли под контроль поселок на Светлодарской дуге
Итоги 24 ноября: День памяти жертв Голодомора и встреча Порошенко с Вейонисом
Главные новости за 24 ноября
Завтра вступят в силу законы о еврономерах: подробности изменений
Завтра вступят в силу законы о еврономерах
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь