Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник

Новости науки: Исследовательский зонд InSight, запущенный специалистами NASA, совершит посадку на Марсе в ближайший понедельник 26 ноября.

Ученые тщательно выбирали место посадки зонда. InSight должен оказаться в момент посадки в районе большого вулканического нагорья Элизий. В этом районе отмечается минимальный риск сильных порывов ветра, которые могут потенциально нарушить дальнейшую работу аппарата.

У зонда будет шесть минут на то, чтобы войти в атмосферу Марса и совершить посадку на "красную планету". В течение этого времени скорость аппарата снизится с 19,300 до 8 км/ч. Для замедления зонда ученые оснастили его парашютными и спусковыми механизмами, а также амортизаторами.

Если посадка завершится успешно, InSight станет восьмым по счету исследовательским зондом, добравшимся до марсианской поверхности.

К моменту посадки зонд преодолеет расстояние равное 484 млн км. Это не марсоход, InSight не сможет двигаться по поверхности планеты. Поэтому ученые говорят о важности точной посадки зонда именно в заранее намеченном месте, так как аппарат останется неподвижным.

Миссия InSight, строительство и запуск которого обошлись в $850 млн, продлится около двух лет. Зонд займется сбором информации о температуре под поверхностью Марса и его сейсмической активности, а также поможет ученым составить подземную карту планеты. Зонд оборудован краном-штативом, тепловым датчиком, сейсмометром и способен проникать на глубину до 5 метров.

Посадка зонда должна состояться в понедельник около 15:00 по времени Восточного побережья США. Прямая трансляция приближения и посадки InSight на Марс будет вестись 26 ноября на официальном сайте NASA.