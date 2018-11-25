Опубликованы новые снимки поверхности Марса

Новости науки: На изображениях можно увидеть регион между северным и южным полушарием Красной планеты.

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новый снимок поверхности Марса, на котором можно заметить регион, расположенный между северным и южным полушарием Красной планеты. Как сообщается на сайте агентства, снимок был получен станцией Mars Express.

Как подчеркивают ученые, Марс – планета, которая разделена на две части. Северное полушарие располагается на несколько километров ниже, чем южное. Это четкое разделение получило название "дихотомия Марса" и является одной из самых ярких отличительных черт Красной планеты.

Регион Nili Fossae, который можно увидеть на снимке, представляет собой образец активности в прошлом планеты. Движения потоков воды, ветра и льда приводили породы в движение, что и стало пичиной образования некоторых особенностей рельефа. Этот регион располагается на границе разделения Марса на север и юг.