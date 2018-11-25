Археологи обнаружили крупное англосаксонское кладбище в Великобритании

Новости науки: Археологи Шеффилдского университета обнаружили в холмах графства Линкольншир большое англосаксонское кладбище пятого-шестого века нашей эры.

Археологи из Шеффилдского университета обнаружили на востоке Англии ранее неизвестное англосаксонское кладбище. Как сообщает пресс-служба университета, ученым удалось обнаружить более 20 захоронений мужчин и женщин, которые датируются началом V – серединой VI века нашей эры.

Отмечается, что исследователям удалось также обнаружить янтарные ожерелья, стеклянные и хрустальные бусины, а также личные вещи усопших.

Археологи начали раскопки на участке, расположенном недалеко от деревушки Скремби, после того, как местный энтузиаст с помощью металлоискателя обнаружил несколько англосаксонских артефактов, включая позолоченные медные броши, железные накладки на щиты и наконечники копий.

Исследователи отмечают, что во всех 20 найденных захоронениях было обнаружено большое количество предметов, которые соответствовали похоронным обрядам того времени. В могилах женщин были найдены ожерелья, состоявшие из сотен янтарных и хрустальных бусин, пинцет для бровей, серебряные броши, а также богато украшенные сумки из ткани. В захоронениях мужчин было обнаружено оружие, например, копья и щиты.

Отмечается также, что могил детей в части кладбища, которая была раскопана на данный момент, обнаружено не было, но одной из самых интересных находок является захоронение богато одетой женщины с младенцем, которого та обнимала левой рукой.