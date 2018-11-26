Ученые заявили о рождении генетически модифицированных близнецов

Новости науки: Близнецов назвали Лулу и Нана.

Группа китайских ученых под руководством Хе Цзянькуя из научно-технологического института в Шеньчжэне заявила о том, что ей удалось создать первых в мире генетически модифицированных близнецов. Гены близнецов были отредактированы с помощью технологии CRISPR-Cas9, которая позволяет найти в ДНК нужный ген и удалить или подправить его.

Ученые отредактировали только один ген - CCR5, что должно снизить риск развития у них ВИЧ. Ученые утверждают, что девочки-близнецы Лулу и Нана "родились такими же здоровыми, как и другие младенцы" и что технология редактирования сработала безопасно, воздействовав только на один ген.

Заявление о рождении генетически модифицированных близнецов пока не было подтверждено независимыми экспертами, а результаты исследования не были опубликованы в научном журнале.