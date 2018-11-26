NASA показала новый снимок астероида Бенну

Новости науки: Зонд OSIRIS-REx сделал снимок астероида Бенну на расстоянии 136 километров от его поверхности.

Аппарат OSIRIS-REx сделал новый снимок астероида Бенну. Как сообщается на сайте NASA, снимок был сделан 16 ноября, когда аппарат находился на расстоянии 136 километров от поверхности небесного тела.

На новом снимке можно заметить кратеры и группы камней, которые покрывают поверхность Бенну. Уже в декабре OSIRIS-REx начнет использовать камеру MapCam, которая позволит получить снимки астероида в цвете и составить карту распределения различных веществ по его поверхности.

Миссия станции у астероида продлится до 2021 года, а затем она начнет обратное движение к Земле. За время пребывания на орбите астероида OSIRIS-Rex должен сделать снимки астероида, составить его карту и один раз коснуться его поверхности для того, чтобы собрать образцы грунта.