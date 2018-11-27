Илон Маск хочет отправиться на Марс

Новости науки: Известный инженер Илон Маск может отправиться осваивать Марс.

Илон Маск с большой вероятностью может отправиться осваивать Марс. Известный инженер намерен полететь на Красную планету, однако также он отмечает, что это будет "билет в одну сторону". Маск отметил, что сейчас возвращение миссии, которую отправят осваивать Марс не планируется.

Кроме того, инженер опроверг идею, что полет на Марс в его текущей форме можно считать "аварийным люком для богатых". Напротив, миссия окажется более чем опасной. Переселенцев ожидают множество трудностей и суровые условия выживания.

Маск описал миссию как "рекламу Шеклтона для Антарктики". Отметим, Эрнест Шеклтон известный благодаря участию в четырех антарктических экспедициях, когда антарктические исследования еще только начинались.