Древние наскальные рисунки могут оказаться изображением космической катастрофы

Новости науки: Древние люди могли изобразить падение кометы на Землю.

Ученые из Кентского и Эдинбургского университетов заявили о том, что наскальные рисунки, возраст которых оценивается в 15-17 тысяч лет, могут изображать не сцены охоты древних людей, а быть изображением космической катастрофы. По мнению исследователей, животные могут быть символами созвездий.

В ходе исследования ученые проанализировали древние рисунки, которые были найдены по всему миру: в мегалитическом сооружении Гебекли-Тепе и в руинах поселения Чатал-Хююк (Турция), а также в пещерах на территории коммуны Монтиньяк (юго-запад Франции) и пещере Ласко (Финландия). Исследователи пришли к выводу, что сцены с изображением львов, быков и скорпионов не обязательно означают сцены охоты. Животные могут быть использованы для изображения созвездий, а рисунки – быть первыми астрономическими заметками.

По мнению ученых, рисунки, найденные в пещере Ласко, являются изображением какого-то масштабного события, которое произошло примерно 17 тысяч лет назад, и совпало по времени с метеоритным потоком Таурид. Более того, рисунки из Гебекли-Тепе могут изображать космическую катастрофу, следствием которой мог стать ледниковый период на Земле несколько тысяч лет назад.

Один из рисунков в пещере Ласко изображает падающего человека, который смертельно ранил бизона. Рядом находятся утка и носорог. В пещере Гебекли-Тепе также найдено изображение умирающего человека, который находится в окружении тех же животных.

По мнению ученых, раненый бизон — это созвездие Козерога в день летнего солнцестояния, а утка — созвездие Весов во время весеннего равноденствия. Другие животные могут быть отождествлены со Львом и Тельцом и другими созвездиями. Расположение фигур указывает примерно на 15150 год до нашей эры. По мнению ученых, этот рисунок изображает катастрофическое событие, которое негативно повлияло на людей, например, падение кометы.

Анализ образцов льда из Гренландии, которые соответствуют примерно 15300 году до нашей эры, были найдены свидетельства глобальных изменений климата. Вместе с тем, никаких свидетельств того, что они были вызваны падением метеорита или другого небесного тела.