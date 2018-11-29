Ученые рассказали страшную новость о львах

Новости науки: Популяция львов уже сильно сократилась и они скоро могут исчезнуть с лица земли.

Учёные отметили, что популяция львов существенно уменьшилась. В частности, об этом заявили представители Международного союза охраны природы. Стоит отметить, что львы живут в двадцати семи странах мира. По словам специалистов, тридцать восемь лет назад на планете обитало приблизительно семьдесят пять тысяч упомянутых хищников. Сейчас же популяция сократилась до двадцати тысяч львов.

В некоторых странах, к примеру, таких как Намибия и Зимбабве, для данных животных создают хорошие условия для обитания. Однако такая тенденция совсем нехарактерна для центральной и западной части Африки. Учёные заявили, что здесь популяция львов сократилась на шестьдесят семь процентов.