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Новолуние 2018: как лунное явление повлияет на людей

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Новолуние 2018: как лунное явление повлияет на людей
10:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости науки: Оно произойдет во время тау-квадрата с Марсом и Нептуном в Стрельце и соединения с Солнцем в Стрельце.

В первый месяц зимы 2018 года следует ожидать новолуния, которое произойдет 7 декабря в 9:20 в знаке Стрелец. Астрологи заверяют, что это новолуние откроет перед нами новую страницу нашей жизни. С этого момента будут происходить поистине волшебные вещи. И не только потому, что скоро Новый год. Но и потому, что новолуние в декабре 2018 года станет началом нового прекрасного этапа.

Уникальность этого новолуния заключается в том, что оно произойдет во время тау-квадрата с Марсом и Нептуном в Стрельце и соединения с Солнцем в Стрельце.

Какие возможности предоставляет новолуние

Каждое новолуние несет нам какие-то новые возможности, начинает собой новый этап в нашей жизни. 6 декабря Меркурий наконец перестает быть ретроградным, и мы сможем вздохнуть с облегчением.

Всю мудрость и опыт, полученную в прошлых месяцах, теперь мы сможем направить на формирование будущего. И первое, что нам нужно сделать в новолуние — это загадать желания.

В новолуние принято делать карту желаний, списки планов, писать свои мечты, планировать свое будущее. Это очень сильный и заряженный день, поэтому ваши желания имеют шанс сбыться.

Новолуние — это время, когда можно начинать подготовку к каким-то проектам и новым делам. Это время начала маленькой новой жизни.

Влияние новолуния

Новолуние в Стрельце предлагает нам открыть что-то новое в себе, мире вокруг, задуматься о расширении своих возможностях, обучении, путешествиях. Пора познавать мир, расширять горизонты своей жизни. Новолуние в Стрельце обещает нам удачу, приключения, обновления, позитив. Многие захотят ощутить свободу, будут более забывчивыми, болтливыми и веселыми.

В то же время напряженные аспекты Луны напоминают о том, что может быть повышена эмоциональность. Не стоит быть слишком доверчивыми и верить иллюзиям. Есть вероятность попасть не только на обман, но и в лапы мошенников.

Нельзя в этот период выяснять отношения, ссориться, бывать в опасных местах. Люди могут быть агрессивными, раздражительными. Велика вероятность обманов, не стоит ни с кем ни о чем договариваться.

Могут дать о себе знать старые тайны, многие узнают что-то неприятное. Позитивный аспект Луны и Солнца сглаживает эти влияния. У нас будет достаточно сил и внутренней гармонии, чтобы достойно пережить этот период.

Главное в новолуние — это помнить, что момент достаточно важный и эмоциональный. Будьте сдержанны, настраивайтесь на позитив, думайте о своих планах и желаниях. Можно наконец начать составлять списки подарков, планировать праздничные дни.

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Влияние, Новолуние, Декабрь, 7 декабря, Новолуние 2018.
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