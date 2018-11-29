Археологи обнаружили таинственную древнюю маску в Израиле

Новости науки: Каменную маску, которой девять тысяч лет, продемонстрировало Израильское Управление Древностями.

Артефакт происходит с юга Западного берега реки Иордан. Маска является очень важной находкой, так как сохранные предметы эпохи неолита не являются чем-то обычным для ученых. Маска из известняка обработана инструментами и ей приданы черты человеческого лица — глаза, нос, зубы.

Предполагается, что предмет использовался в религиозном ритуале "культа предков", развитого в период перехода от охоты и собирательства к сельскому хозяйству.

Всего в мире насчитывается около 15 подобных масок и большинство из них в частных коллекциях. Маска найденная на Хевронском нагорье возрастом около 9 тысяч лет. Она была изъята несколько месяцев назад Отделом по предотвращению хищений древностей у нелегальных археологов. Маска удивила исследователей тонкостью работы.