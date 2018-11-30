Скачать
Пятница, 30.11.2018
Запрет на въезд в Украину: кого и в каких случаях не будут пускать
Запрет на въезд в Украину: кого и в каких случаях не будут пускать
Украина готовит зеркальные меры в ответ на агрессию РФ на Азове
Украина готовит зеркальные меры в ответ на агрессию РФ на Азове
Футбол. Расписание матчей 30 ноября
Футбол. Расписание матчей 30 ноября
Ученые раскрыли секрет постройки китайских гробниц
Ученые раскрыли секрет постройки китайских гробниц

Ученые раскрыли секрет постройки китайских гробниц

Ученые раскрыли секрет постройки китайских гробниц
13:19 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Разбросанные вдоль реки Вэй, некоторые курганы строго соответствуют направлениям сторон света, а некоторые — нет.

Итальянец Джулио Мальи (Giulio Magli) всю жизнь занимается изучением взаимосвязи между древней архитектурой и звездным небом. Он утверждает, что объяснение двух разных моделей ориентации гробниц императоров Западной Хань связано с тем, что некоторые члены семьи хотели продемонстрировать свое могущество. Для древних правителей направления четырех сторон света были крайне важны, и выстраивание собственной гробницы относительно оси земного шара было признаком силы. Однако ряд гробниц имеет небольшие отклонения — почти в 14 градусов. Либо древние архитекторы допустили ошибку в расчетах, либо некоторые из древних китайских императоров ориентировались на другие ценности.

Даже если вы не знакомы с правителями Западной Хань, вы все равно могли слышать об одном из императоров — Цинь Шихуанди: именно он положил конец двухсотлетней эпохе Воюющих Царств, вошел в историю как правитель первого централизованного Китайского государства. Кроме того, по одной из версий, его имя легло в название Китая. Именно с этим правителем связано строительство знаменитой Армии терракотовых воинов. Рядом с ними находится 40-метровый трапециевидный курган, считающийся местом захоронения легендарного правителя. Его вытянутая гробница идеально соотносится с направлением север — юг. Почти наверняка его архитекторы ориентировались на положение Солнца и созвездий, чтобы найти направление Южного полюса.

После смерти Шихуанди Китай распался, а через несколько лет вновь объединился, уже под властью императора Гао-цзу. Его пирамида несколько смещена на юг, ближе к отметке в 167 градусов. У его преемника не было своей пирамиды, его похоронили в кургане, но следующий император пирамиду себе построил, вновь аккуратно соблюдая все стороны света. Пятый и шестой императоры слегка повернули свои гробницы, следуя примеру Гао-цзу. Так были созданы два прецедента, разделяющие династию по разному направлению пирамид.

Мальи в своем исследовании пользовался палеомагнитными данными, отвергая возможность ошибки любого рода. Он также исключает различные формы китайской геомантии или фэншуй, лишенные всяких доказательств. Он считает, что отклонение сводится к явлению прецессии. Ось вращения Земли наклоняется в одном направлении, когда вращается вокруг Солнца, указывая на два пятна в небе, называемые полюсами мира.

Эта линия наклона слегка колеблется со временем, медленно рисуя круг, что занимает около 25,7 тысячи лет. Следовательно, сегодняшний Северный полюс мира с поляриссимой в виде Полярной звезды отличается от того, что был около 2000 лет назад. По словам Мальи, если мы проследим путь Полярной звезды в истории, ее максимальная западная точка соотносится с ориентацией каждой гробницы китайских императоров. Полярная звезда была крайне важной в китайской традиции, ее считали великим императором небес. Возможно, некоторые члены династии решили, что проигнорируют старую традицию север — юг и покажут свою связь с этой могущественной звездой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Исследования, Наука, Гробницы, Постройка гробниц.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2018: все знаки Зодиака
02 Известный украинский танцор получил гражданство РФ и похвастался паспортом
03 Питание для похудения: что, как и когда есть, чтобы похудеть
04 Xiaomi тестирует новую операционную систему для смартфонов
05 Отца экс-игрока Динамо и сборной Украины нашли мертвым
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина запретила въезд мужчинам из России возрастом от 16 до 60 лет
Украина запретила въезд мужчинам из РФ
Погода на выходные: синоптики обещают снижение мороза и снег
В Украине на выходных потеплеет
Курс валют от НБУ: доллар продолжает дорожать
Курс валют от НБУ: доллар продолжает дорожать
Новый год 2019: интересные идеи подарков для возлюбленного в год свиньи
Новый год 2019: интересные идеи подарков для возлюбленного в год свиньи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь