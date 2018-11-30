Ученые раскрыли секрет постройки китайских гробниц

Новости науки: Разбросанные вдоль реки Вэй, некоторые курганы строго соответствуют направлениям сторон света, а некоторые — нет.

Итальянец Джулио Мальи (Giulio Magli) всю жизнь занимается изучением взаимосвязи между древней архитектурой и звездным небом. Он утверждает, что объяснение двух разных моделей ориентации гробниц императоров Западной Хань связано с тем, что некоторые члены семьи хотели продемонстрировать свое могущество. Для древних правителей направления четырех сторон света были крайне важны, и выстраивание собственной гробницы относительно оси земного шара было признаком силы. Однако ряд гробниц имеет небольшие отклонения — почти в 14 градусов. Либо древние архитекторы допустили ошибку в расчетах, либо некоторые из древних китайских императоров ориентировались на другие ценности.

Даже если вы не знакомы с правителями Западной Хань, вы все равно могли слышать об одном из императоров — Цинь Шихуанди: именно он положил конец двухсотлетней эпохе Воюющих Царств, вошел в историю как правитель первого централизованного Китайского государства. Кроме того, по одной из версий, его имя легло в название Китая. Именно с этим правителем связано строительство знаменитой Армии терракотовых воинов. Рядом с ними находится 40-метровый трапециевидный курган, считающийся местом захоронения легендарного правителя. Его вытянутая гробница идеально соотносится с направлением север — юг. Почти наверняка его архитекторы ориентировались на положение Солнца и созвездий, чтобы найти направление Южного полюса.

После смерти Шихуанди Китай распался, а через несколько лет вновь объединился, уже под властью императора Гао-цзу. Его пирамида несколько смещена на юг, ближе к отметке в 167 градусов. У его преемника не было своей пирамиды, его похоронили в кургане, но следующий император пирамиду себе построил, вновь аккуратно соблюдая все стороны света. Пятый и шестой императоры слегка повернули свои гробницы, следуя примеру Гао-цзу. Так были созданы два прецедента, разделяющие династию по разному направлению пирамид.

Мальи в своем исследовании пользовался палеомагнитными данными, отвергая возможность ошибки любого рода. Он также исключает различные формы китайской геомантии или фэншуй, лишенные всяких доказательств. Он считает, что отклонение сводится к явлению прецессии. Ось вращения Земли наклоняется в одном направлении, когда вращается вокруг Солнца, указывая на два пятна в небе, называемые полюсами мира.

Эта линия наклона слегка колеблется со временем, медленно рисуя круг, что занимает около 25,7 тысячи лет. Следовательно, сегодняшний Северный полюс мира с поляриссимой в виде Полярной звезды отличается от того, что был около 2000 лет назад. По словам Мальи, если мы проследим путь Полярной звезды в истории, ее максимальная западная точка соотносится с ориентацией каждой гробницы китайских императоров. Полярная звезда была крайне важной в китайской традиции, ее считали великим императором небес. Возможно, некоторые члены династии решили, что проигнорируют старую традицию север — юг и покажут свою связь с этой могущественной звездой.