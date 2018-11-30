Ученые выяснили, почему дети пинаются в утробе матери

Новости науки: Британские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, зачем пинаются дети в утробе матери.

Пинки ребенка, которые чувствует беременная женщина, могут позволить малышу "создать карту" собственного тела и в итоге помогут ему в исследованиях окружающего мира. Об этом пишут исследователи из Университетского колледжа и Госпиталя университетского колледжа Лондона в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Ученые измерили мозговые волны, производимые в моменты, когда новорожденные дети дергают конечностями во время фазы быстрого сна. Они обнаружили, что быстрые мозговые волны и их закономерность, наблюдаемые у новорожденных, происходят в соответствующем полушарии.

Например, при движении правой руки ребенка мозговые волны "загораются" в левом полушарии мозга, которое обрабатывает прикосновения правой руки. У недоношенных детей, которые в этом возрасте, по идее, должны еще находиться в утробе, эти мозговые волны самые большие.

Это открытие предполагает, что внутриутробные пинки на поздних стадиях беременности - во время третьего семестра - помогают развивать области мозга, отвечающие за чувствительность и то, как ребенок начинает осознавать свое тело. Быстрые мозговые волны, вызываемые движением, пропадают к тому моменту, когда дети достигают возраста нескольких недель.

"Известно, что спонтанное движение и последующая ответная реакция от окружающей среды в ранний период развития необходимы для правильного картирования мозга у животных - например, у крыс. Мы показали, что это может оказаться аналогичным и для людей", - объясняет доктор Лоренцо Фабрици.

Мозговые волны детей измерили при помощи электроэнцефалограммы и непрерывно записывали их во время сна. Всего в исследовании приняли участие 19 младенцев в возрасте двух дней. На момент проведения исследования их точный гестационный возраст был между 31 и 42 неделями.