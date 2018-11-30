Ученые заявили, что родиной древних приматов может оказаться Северная Америка

Новости науки: Американские ученые опровергли популярное представление о древнейшем известном предке человека.

Ученые из Флоридского университета заявили о том, что родиной примата тейярдина, который считается предком всех приматов, была Северная Америка, а не Азия, как предполагалось ранее. Исследователи обнаружили в Вайоминге останки примата, которые оказались древнее костей, найденных в Европе и Азии.

Тейярдины появились примерно 56 миллионов лет назад. Считается, что небольшие животные размером с крысу были предками всех современных приматов, включая человека. Они очень быстро распространились в лесах Азии, Европы и Северной Америки, но точного места их происхождения исследователи назвать на могли.

Предполагалось, что приматы появились в Китае, вместе с тем, останки найденные в штате Вайоминг опровергают эту точку зрения. Морфологический анализ зубов показал, что останки тейярдины, найденные в Америке, старше, чем останки этих животных, обнаруженные на территории Европы и Азии. Вместе с тем, точное место появления этих приматов все еще остается загадкой для исследователей.

Тейярдины появились в палеоцен-эоценовый термический максимум, который продлился около 200 тысяч лет. Этот период характерен значительным потеплением климата, изменением состава атмосферы, включая повышение концентрации углекислого газа. Уровень океана при этом вырос на 67 метров, а температуры поверхностных вод в тропиках выросла до 20 градусов Цельсия, а в Северном Ледовитом океане — до 10 градусов Цельсия.