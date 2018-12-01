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Британская поисковая компания заявила, что нашла Атлантиду

Британская поисковая компания заявила, что нашла Атлантиду
02:55 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Поисковая компания из Великобритании утверждает, что смогла обнаружить руины легендарного затонувшего города недалеко от берегов Испании.

По мнению компании, ее руины находились близ берегов Испании. Однако это стоит воспринимать с долей скепсиса, так как многие эксперты и раньше точно указывали месторасположение города, что в итоге не подтверждалось.

Представители компании настаивают, что после анализа данных со спутников Landsat 5 и Landsat 8, также предоставляющих данные Google Earth, и работ греческого философа они выяснили, что потерянный город находится в Национальном парке Доньяна. Они пришли к выводу, что это место подходит под красочные описания Платона.

Генеральный директор Merlin Burrows Брюс Блэкберн рассказал, что поиски в этой области велись годами и его работники постоянно искали подсказки. Их тяжелый труд в итоге принес плоды, когда они обнаружили якобы остатки башен и храмов Атлантиды.

Эти структуры были построены из бетона, который был изготовлен от 10 до 12 тысяч лет назад, утверждают сотрудники компании. Как считается, примерно в это время и появилась Атлантида.

Merlin Burrows намеревается выпустить документальный фильм, в котором они хотят обсудить то, что посчитали доказательством своих заявлений. Блэкберн утверждает, что они с самого начала были готовы к скепсису со стороны сообщества.

«Кто-то скажет: "Это отлично. Давайте посмотрим". Кто-то же, наоборот: "Это просто мусор"», — уверен генеральный директор.

В то же время это заявление удивило археологов и других ученых. Некоторые предположили, что обнаруженные руины, скорее всего, принадлежат другой культуре, остальные попросту отмахнулись от этой идеи. Другие команды заявляли, что Атлантида находилась в Боливии, Турции, на Мальте и даже в Антарктиде.

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Англия, Наука, Атлантида, Новости науки, Merlin Burrows.
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