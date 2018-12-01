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Археологи обнаружили в Тибете палеолитическую стоянку возрастом 30 тысяч лет
Археологи обнаружили в Тибете палеолитическую стоянку возрастом 30 тысяч лет

Археологи обнаружили в Тибете палеолитическую стоянку возрастом 30 тысяч лет

Археологи обнаружили в Тибете палеолитическую стоянку возрастом 30 тысяч лет
17:33 Сегодня Телеграф zn.ua

Новости науки: Группа китайских и американских Ученые обнаружили в Тибете самую высокогорную палеолитическую стоянку возрастом 30-40 тысяч лет.

Группа китайских и американских археологов обнаружила на Тибетском нагорье самую высокогорную палеолитическую стоянку. Стоянка располагается на высоте 4,6 километра, люди поселились там около 30-40 тысяч лет назад.

Тибетское нагорье – высочайшее место на планете, где живут люди. Местным жителям пришлось приспосабливаться к холодному климату, недостатку растительной пищи и гипоксии. Тибет стал одним из последних мест, в которых поселились люди.

Теперь же исследователям удалось обнаружить самую древнюю стоянку на Тибетском нагорье, на которой люди жили минимум 30 тысяч лет назад. Место Нвия Деву находится в центральной части нагорья на высоте 4,6 тысячи метров. Ученые обнаружили его в 2013 году и до недавнего времени проводили здесь археологические и геологические исследования.

Ученым удалось обнаружить более трех тысяч каменных артефактов: скребки, шила, каменные ножи и так далее. Датировку образцов породы исследователи провели с помощью оптической люминесценции – метода, который позволяет узнать, когда минерал последний раз находился на свету.

Оказалось, что возраст слоя, в котором были найдены старейшие артефакты, соответствует периоду 30-40 тысяч лет назад. По словам исследователей, внешний вид артефактов, найденных на стоянке, соответствует артефактам, найденным в Монголии и Сибири. По их мнению, это может свидетельствовать о том, что древние тибетцы и жители Сибири контактировали между собой.

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Тибет, Ученые, Археологи, Артефакты, палеолитическая стоянка, Тибетское нагорье.
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