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Суббота, 01.12.2018
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На Марсе обнаружили необычный блестящий объект

На Марсе обнаружили необычный блестящий объект
19:43 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: NASA

Новости науки: Марсоход Curiosity Rover обнаружил на Марсе необычный блестящий и гладкий камень, похожий на кусок золота.

Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Марса необычный предмет, напоминающий блестящий космический объект. Необычна находка получила название Маленький Колонси - в честь острова к северу от Шотландии.

Ученые предполагают, что блестящий предмет может быть метеоритом с необычным химическим составом, однако не могут этого точно утверждать до проведения химического анализа.

Curiosity является единственным на сегодняшний день рабочим ровером на поверхности Марса. Недавно его переключили на резервные батареи, это позволит устройству поработать еще несколько лет на поверхности Марса.

Другое устройство - ровер Opportunity, недоступен уже почти полгода - после мощной пылевой бури на Марсе. В НАСА продолжит попытки связаться с Opportunity как минимум до конца января 2019 года - возможно ровер аккумулирует энергию.

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Все по теме:

Космос, Curiosity, Марс, Марсоход, Находка, Метеорит, Curiosity Rover, Маленький Колонси.
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