NASA представила новые данные с телескопа Fermi

Новости науки: Специалисты NASA решили вновь проверить данные по телескопу Fermi.

Недавний эксперимент NASA с подсчетом суммарного объема света, произведенного Вселенной за всю историю ее существования – а это более 13 миллиардов лет – завершился на первом этапе достаточно положительно. Ученые сумели установить эту цифру, оценив ее в 4 септенвигинтиллиона единиц световой энергии, что соответствует уравнению 4×1084 – именно такой объем света был произведен известной человечеству части обозреваемой Вселенной, где покрывается примерно 90% ее существования.

Однако сегодня специалисты из научного колледжа при Университете Клемсона решили вновь проверить данные по телескопу Fermi, при помощи которого они и были получены и проанализированы, таким образом раскрыв еще некоторые другие факторы.

А именно, специалисты решили обратиться к первоначальным данным для того, чтобы исследовать и подсчитать среднюю динамику формирования звезд – процесс, который длится достаточно долго для того, чтобы иметь возможность выявить эту динамику. Вайдехи Палия и Марко Айелло, профессора астрономии при университете, выпустили свой первый предварительный отчет по этому вопросу, указав на то, что они весьма близки к раскрытию этого ответа.

Впрочем, как они сами отмечают, основные сложности возникают в разрезе вопроса о том, насколько точными можно считать данные по прохождению света через остаточные звездные формации, потому как в этом смысле существует вероятность весьма сильного расхождения теоретических данных с фактическими. Как бы там ни было, отобранные при помощи телескопа Fermi данные можно в целом рассматривать в качестве полных и интересных в контексте данного исследования.

Кроме того, специалисты NASA также отметили готовность пересмотреть изначально полученные данные и произведенный анализ в том случае, если обнаружится какая-либо новая переменная, могущая повлиять на подсчеты. И это уже не говоря о том, что они стремятся подсчитать дополнительное количество света, испускаемого отдаленными галактиками, свет от которых доходит до нас лишь в 60% объеме.