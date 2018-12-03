Скачать
Понедельник, 03.12.2018
Трамп встретился с президентом Южной Кореи: Просил передать послание Ким Чен Ыну
Трамп встретился с президентом Южной Кореи: Просил передать послание Ким Чен Ыну
В США изменились правила получения рабочих виз
В США изменились правила получения рабочих виз
Соперника Гвоздика ввели в искусственную кому
Соперника Гвоздика ввели в искусственную кому
15 популярных сериалов, которые закроют в 2019 году
15 популярных сериалов, которые закроют в 2019 году

В NIST создали новые атомные часы с рекордными характеристиками

В NIST создали новые атомные часы с рекордными характеристиками
06:30 Сегодня Телеграф www.dailytechinfo.org Фото: dailytechinfo.org

Новости науки: Созданы атомные часы с рекордными характеристиками, которые могут измерить пространственно-временные искажения и сигналы от темной материи.

Не так давно специалисты американского Национального института стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology, NIST) завершили создание новых атомных часов. Проведенные при помощи установки эксперименты показали, что новые часы обладают рекордными показателями сразу по трем основным характеристикам. Это, в свою очередь, означает, что при помощи этих часов можно провести очень тонкие измерения, такие, как измерения пространственно-временных искажений, возникающих вследствие неоднородности гравитационного поля Земли, измерения очень слабых сигналов от неуловимой темной материи и многое другое.

Ядром новых атомных часов является одна тысяча атомов иттербия, которые удерживаются в пределах "сетки" состоящей из лучей лазерного света. Энергия этих лучей заставляет атомы колебаться подобно метроному, они постоянно переходят от одного энергетического состояния к другому и наоборот. Новая технология измерения этих колебаний, плюс синхронная "работа" сразу тысячи атомов позволяют новым часам отсчитывать время с невероятной точностью. Одна секунда ошибки накопится в таких часах более чем за 300 миллионов лет.

Как уже упоминалось выше, новые часы имеют рекордные показатели по трем параметрам, систематической неопределенности, стабильности и повторяемости, что было получено при помощи новых технологий тепловой и электрической защиты. Систематическая неопределенность показывает, насколько точно "тики" атомных часов соответствуют колебаниям атомов. Согласно измеренным значениям, новые часы обеспечивают систематическую неопределенность на уровне 1.4 части на 10^18.

Показатель стабильности определяет, на какую величину изменяются "тики" часов в течение длительного времени. В данном случае стабильность составила 3.2 части на 10^19 в сутки. Показатель повторяемости был измерен путем сравнения синхронной работы двух одинаковых атомных часов. Во время экспериментов ученым NIST удалось зарегистрировать не более 10-18 случаев отклонения частоты на 10^18 циклов работы часов.

Упомянутые выше показатели, имеющие отношение к точности работы новых часов, позволят при помощи оных произвести ряд очень тонких измерений. К примеру, измерение так называемого геоида (гравитационной формы нашей планеты) может быть проведено при помощи новых иттербиевых часов с беспрецедентной точностью в 1 сантиметр. Эти же атомные часы могут быть использованы для детектирования и измерения параметров гравитационных волн, более высокочастотных, нежели волны, которые способны улавливать детекторы типа LIGO. Но самой главной возможностью, которые новые часы предоставят ученым, является возможность регистрации сигналов от темной материи, которая проявляется в нашем мире только за счет создаваемых ею сил гравитации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Ученые, Атомные часы, Атомы, NIST.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко: РФ может попытаться захватить Мариуполь и Бердянск
02 15 популярных сериалов, которые закроют в 2019 году
03 Президент Франции после протестов призвал правительство к переговорам
04 Соперника Гвоздика ввели в искусственную кому
05 Жестокий фол Тайсона в матче с Олимпиком, за который его не удалили (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В базу &quot;тунеядцев&quot; Беларуси попали около полумиллиона человек
В базу "тунеядцев" Беларуси попали около полумиллиона человек
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Названо количество растаможенных за неделю &quot;евроблях&quot;
Названо количество растаможенных за неделю "евроблях"
Машины, восстанавливающие природу: В США научили дронов садить деревья
Машины, восстанавливающие природу: В США научили дронов садить деревья
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь