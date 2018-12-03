Американское агенство выбрало украинца для освоения спутника Земли

Новости науки: 9 компаний буду бороться за первое место, которое будет предоставлять свои услуги по доставке научных грузов.

Космическое агентство NASA опубликовало список из 9 американских компаний, с которыми будет сотрудничать над отправкой аппаратов на поверхность спутника в рамках программы NASA CLPS. Одна из компаний - Firefly Aerospace - основана украинцем и имеет офис в Днепре.

Предприятия, выбранные NASA, будут соревноваться за деньги агентства, предоставив свои услуги по доставке научных грузов или техники на поверхность спутника. Общая сумма контрактов, которую могут получить участники CLPS, — более 2,6 миллиардов долларов.

Компании, которые попали в список: Lockheed Martin, Astrobotic, Moon Express, Masten Space Systems, Deep Space Systems, Draper, Intuitive Machines, Orbit Beyond и Firefly Aerospace. У последней — украинские корни.

Компания создана на базе Firefly Space Systems, которую в 2017 году выкупил и перезапустил украинский предприниматель и основатель Noosphere Ventures Максим Поляков. Она разрабатывает легкие транспортники для доставки грузов на околоземную орбиту. Ее головной офис находится в США, НО R&D-центр (научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр) предприятия открылся в Днепре. Там разрабатывают электрореактивный двигатель и спутник. Компания еще не проводила тестовые или коммерческие пуски — первые испытания намечены на 2019 год, когда она получит доступ к космодрому.

Отмечается, что NASA рассматривает вариант предоставления средств на разработку аппаратуры и исследования, тем не менее в компании не ожидают, что все 9 предприятий преуспеют в освоении Луны. Программа CLPS станет первым шагом на пути к повторной отправке человека на Луну.