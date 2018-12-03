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Ученые создали новую молекулу железа

Ученые создали новую молекулу железа
21:40 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Впервые исследователям удалось создать молекулу железа, которая может выступать как фотокатализатор для производства топлива и электроэнергии.

Часть используемых сейчас фотокатализаторов и солнечных элементов базируется на технологии, включающей в себя молекулы, которые содержат металлы, известные как комплексы металлов. Их задача - поглощение солнечных лучей и переработка их в энергию. Однако металлы в этих комплексах - рутений, осмий и иридий - редкие и дорогие.

Профессор Университета Лунда в Швеции Кеннет Вэрмарк (Kenneth Wärnmark) вместе с коллегами давно искал более доступную замену этим металлам. В итоге ученые остановились на железе: во многом по причине его распространенности в земной коре (шесть процентов), что существенно облегчает его добычу. Им удалось создать молекулы на основе железа, принимая во внимание ранние работы, в которых доказывался потенциал его использования в производстве солнечной энергии. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

"Наша работа продемонстрировала, что, используя усовершенствованный дизайн молекулы, можно заменить редкие металлы железом, которое распространено в земной коре и, следовательно, гораздо дешевле", - утверждает Вэрмарк.

Новая молекула на основе железа способна захватывать и использовать энергию солнечного света в течение длительного времени - достаточного для того, чтобы она вступала в реакцию с другой молекулой. К тому же она долго испускает свет, позволяя исследователям впервые увидеть свет на основе железа невооруженным глазом при комнатной температуре.

По словам ученых, созданная молекула железа может быть использована в новых типах фотокатализаторов для производства солнечного топлива - в виде водорода при разделении воды, а также в виде метанола двуокиси углерода. Кроме того, эти результаты открывают другие потенциальные области применения молекул железа: например, в качестве материала для светодиодов.

Ученых удивило то, как быстро они получили результаты. За последние пять лет им удалось сделать железо интересным для фотохимических применений и показать, что его свойства куда полезнее, чем свойства благородных металлов. Сами ученые предполагали, что на это уйдет не менее десяти лет трудов.

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Ученые, Металлы, молекула железа, фотокатализатор.
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